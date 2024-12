Oleje napędowe, o zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 proc. masy, objęte dotychczas kodem CN 2710 19 43, będą klasyfikowane do dwóch nowych kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Będą to kody: CN 2710 19 42 dla olejów o zawartości węgla biogenicznego co najmniej 80 proc. masy i CN 2710 19 44 w pozostałych przypadkach. Wynika to z opublikowanego 31 października 2024 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/25221 zmieniającego Nomenklaturę Scaloną.

Resort wyjaśnił, że nie spowoduje to od 1 stycznia 2025 r.: