Wydatki na przebudowę drogi, które spółka nieodpłatnie przekaże gminie, można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spółka może też odliczyć związany z nimi VAT naliczony, mimo że samo ich nieodpłatne przekazanie nie będzie opodatkowane.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach indywidualnych: z 2 grudnia 2024 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.560.2024.2.DK) i z 27 listopada 2024 r. (0114 KDIP4-2.4012.642.2024. 2.MC).

Otrzymała je spółka, która zasadniczo zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W ramach tej działalności planuje budowę hali magazynowo- usługowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi. Ale jednym z warunków wzniesienia hali jest przebudowa drogi publicznej, która umożliwi dojazd do niej. Droga będzie przebiegała na gruncie, który nie należy do spółki.

Nakłady na nią spółka przekaże nieodpłatnie gminie. Chciała się więc upewnić, że:

wydatki na przebudowę drogi będą dla niej kosztem uzyskania przychodów w dacie nieodpłatnego przekazania ich gminie,

ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków na przebudowę drogi,

nieodpłatne przekazanie nie będzie opodatkowane VAT.

Koszty podatkowe

Potwierdził to dyrektor KIS w dwóch interpretacjach. W jednej z nich (z 2 grudnia br.) przyznał, że spółka może zaliczyć wydatki na przebudowę drogi do kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Zgodził się z nią, że bez tego spółka nie dostałaby pozwolenia na budowę hali, a w rezultacie nie mogłaby w przyszłości zarabiać na jej wynajęciu. Istnieje więc związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wydatkami na inwestycję drogową a działalnością gospodarczą spółki – potwierdził organ.

Przyznał też, że wydatki te nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskiwanych przez spółkę przychodach, a więc nie muszą być potrącane w czasie, tylko mogą być odliczone jednorazowo w momencie poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o CIT). Organ tym samym utożsamił moment poniesienia wydatków z ich nieodpłatnym przekazaniem gminie.

Rozliczenie VAT

Z kolei w interpretacji z 27 listopada br. dyrektor KIS potwierdził, że spółka może odliczyć VAT związany z wydatkami na przebudowę drogi. Uznał, że w tym przypadku będzie spełniony podstawowy warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, czyli wykorzystywanie nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Bez poniesienia tych wydatków spółka nie dostałaby bowiem pozwolenia na budowę hali i nie mogłaby osiągać przychodów z jej wynajmu – przyznał dyrektor KIS.

Zgodził się też ze spółką, że nie zapłaci ona VAT od bezpłatnego przekazania gminie nakładów na drogę. Wyjaśnił, że nie będzie to dostawa towarów (bo droga jest budowana na cudzym terenie), tylko świadczenie usług. Będzie ono nieodpłatne, ale żeby podlegało ono opodatkowaniu VAT, musiałoby być wykonywane w innych celach niż związane z działalnością gospodarczą podatnika (zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT). W tym przypadku – jak potwierdził dyrektor KIS – nie ma o tym mowy.©℗

OPINIA

Lepiej nie przeceniać poziomu bezpieczeństwa

Korzystna wykładnia dyrektora KIS w tym zakresie dominuje od lat. Jest to jedyna słuszna interpretacja, bo przedsiębiorcy muszą ponosić nakłady na budowę infrastruktury towarzyszącej inwestycjom komercyjnym (w szczególności na budowę dróg) zarówno z przyczyn prawnych, jak i czysto użytkowych. Często bowiem budują coś „w szczerym polu”. Zarazem jednak nie uzyskują przychodu bezpośrednio związanego z takimi działaniami, bo efekty swoich działań przekazują państwu (gminie) nieodpłatnie. Mimo to należy traktować poniesione przez nich wydatki podobnie jak wszystkie inne niezbędne koszty ponoszone przy inwestycjach.

Choć stanowisko organów podatkowych od lat wydaje się jednolite, to w mojej ocenie podatnikom nie wolno przeceniać poziomu bezpieczeństwa. Fiskus nauczył nas nieprzewidywalności i niekorzystnych zwrotów w interpretowaniu przepisów. Nie można wykluczyć, że taka zmiana nastąpi w przyszłości, zwłaszcza w czasie szukania wpływów do budżetu. Organom podatkowym zdarzało się już w przeszłości orzekać inaczej i np. stwierdzać, że nieodpłatne przekazanie infrastruktury jest z VAT. Naczelny Sąd Administracyjny to podważył, czego przykładem jest wyrok o sygn. akt I FSK 1737/08.

Dobrze jednak, aby podatnicy zabezpieczyli się, występując o interpretacje indywidualne we własnej sprawie.