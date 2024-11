Zatem z wykonaniem czynności złożonej (kompleksowej) mamy do czynienia wówczas, gdy to świadczenie jest rozbudowane i obejmuje dwie lub więcej pojedynczych czynności (świadczeń) będących elementami częściowego zobowiązania strony transakcji. Jednocześnie taka czynność, jeśli może zostać uznana za czynność o charakterze złożonym, podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla świadczenia podstawowego. W konsekwencji w przypadku czynności o charakterze kompleksowym o sposobie opodatkowania będzie decydować to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną czynnością kompleksową, czy z wieloma jednostkowymi czynnościami. Ocena tej okoliczności powinna się odbywać na podstawie tego, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

O tym, czy będziemy mieli do czynienia z kompleksową dostawą towarów, czy z kompleksowym świadczeniem usług, powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z 2 maja 1996 r. w sprawie o sygn. C-231/94, Faaborg-Gelting Linien A/S vs. Finanzamt Flensburg; z 25 lutego 1999 r. w sprawie o sygn. C-349/96, Card Protection Plan Ltd vs. Commissioners of Customs & Excise; z 27 października 2005 r. w sprawie o sygn. C-41/04, Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV vs. Staatssecretaris van Financiën). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, pozostałe czynności będą zaś miały charakter pomocniczy lub uboczny, to transakcja powinna być traktowana jak dostawa towarów. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności, to mimo że w ramach takiej transakcji także może wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jak świadczenie usług.

TSUE w wyroku z 27 września 2012 r. w sprawie o sygn. C-392/11, Field Fisher Waterhouse LLP vs. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, wskazał, że „(…) aby móc uznać, że ogół świadczeń zapewnianych przez wynajmującego najemcy stanowi z punktu widzenia podatku VAT jednolite świadczenie, należy zbadać, czy w niniejszym przypadku wykonywane świadczenia stanowią jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, czy też obejmują one świadczenie główne, względem którego pozostałe świadczenia mają charakter dodatkowy”. ©℗