Sejm przyjął przepisy, które od 1 stycznia 2025 r. wprowadzą kasowy PIT. Rozpoczął też prace nad uproszczeniem obowiązków w zakresie VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych państwach unijnych.

Nowelizacją ustawy o PIT zajmie się teraz Senat, natomiast projekt dotyczący VAT został skierowany do prac w sejmowej komisji finansów publicznych.

Kasowy PIT

W nowelizacji ustawy o PIT posłowie wprowadzili tylko jedną zasadniczą zmianę. Limit przychodów podatników mogących korzystać z kasowego PIT, będzie wynosił 1 mln zł, a nie 250 tys. euro, jak zakładał projekt wniesiony do Sejmu. To jedyna poprawka opozycji, która została uwzględniona. Nie przeszły propozycje zmierzające m.in. do umożliwienia stosowania kasowego PIT wspólnikom spółek osobowych.

Zgodnie zatem z przyjętą ustawą od 2025 r. z nowego rozwiązania mogą skorzystać:

przedsiębiorcy prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody w roku poprzednim nie przekroczyły 1 mln zł, i

podatnicy rozpoczynający biznes.

Nie będzie ono dostępne dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe.

Kasowy PIT oznacza możliwość rozliczenia się z podatku dopiero po otrzymaniu należności od odbiorcy towarów lub usług, a nie – jak obecnie – w momencie wystawienia faktury. Jeżeli jednak po upływie dwóch lat podatnik wciąż nie dostanie zapłaty od kontrahenta, to i tak będzie musiał wykazać przychód z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będą mogli wybrać kasowy PIT niezależnie od tego, czy będą się rozliczać z fiskusem według skali podatkowej, liniowej 19-proc. stawki PIT, 5-proc. stawki PIT (ulga IP Box), czy też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli się na to zdecydują (składając oświadczenie do 20 lutego), to zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania będą rozpoznawać kasowo.

Metoda ta będzie zastrzeżona tylko dla transakcji między przedsiębiorcami (B2B), a nie przy sprzedaży na rzecz konsumentów. Ma to, jak tłumaczył w Sejmie wiceminister Neneman, zabezpieczać przed nadużyciami.

Jednolity plik CIT

Przyjęty projekt wprowadzi też zmianę dotyczącą JPK_CIT. Zakłada ona, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem ograniczyć zakres danych przekazywanych w formie ustrukturyzowanej. Dzięki temu będzie władny czasowo zwolnić podatników CIT z obowiązku przekazywania części ksiąg – w tym wypadku plików JPK_ST_KR, czyli ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ministerstwo zapowiedziało już w komunikatach, że obowiązek wdrożenia JPK_ST_KR zostanie przesunięty na 2026 r. (z pierwszym raportowaniem w 2027 r.).

Zmiany w VAT

W piątek odbyło się też pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o VAT, co jest związane z wdrożeniem przepisów unijnych. Projekt zakłada m.in., że małe polskie firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT na terenie całej Unii Europejskiej. I vice versa. Zmienią się też zasady opodatkowania opłat za wirtualny dostęp do wielu usług streamingowych.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.©℗