Przejęłam prowadzenie ksiąg jednostki i analizuję dokumentację wewnętrzną. Zauważyłam, że brakuje instrukcji inwentaryzacyjnej, a planowałam już od października rozpocząć prace spisowe. Jak ją przygotować i wdrożyć?

Ustawa o rachunkowości (dalej: u.r.) nakłada na jednostki obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mogą wystartować z nią już od października. Trzeba ją bowiem rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Generalnie należy ją przygotować na dzień bilansowy.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem kierownika jednostki, co wynika z art. 26–27 u.r. W związku z tym to on ustala sposób dokumentowania inwentaryzacji. W tym celu wydaje instrukcję inwentaryzacyjną. Jest to dokument wewnętrzny jednostki wprowadzany na podstawie jego zarządzenia (lub decyzji). Kierownik jednostki określa moment, od którego instrukcja zacznie obowiązywać. Instrukcja inwentaryzacyjna wraz ze wzorami dokumentów inwentaryzacyjnych powinna stanowić załącznik do zarządzenia lub decyzji.

Przy opracowywaniu instrukcji inwentaryzacyjnej warto posiłkować się stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, a także Krajowym Standardem Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. Ustawa o rachunkowości wskazuje bowiem tylko zasady inwentaryzacji (jej rodzaje, zakres, terminy i częstotliwość oraz zasady ujęcia wyników). Nie reguluje kwestii dokumentów, które jednostka musi sporządzić w związku z inwentaryzacją.

UWAGA:Instrukcję inwentaryzacyjną można wprowadzić jako element polityki rachunkowości lub jako pojedynczy dokument.

Jeśli w jednostce opracowane zostaną właściwe wewnętrzne przepisy regulujące zasady inwentaryzacji, to powinna ona przebiegać sprawnie. Jak wskazał Komitet Standardów Rachunkowości w zaleceniach dotyczących inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, instrukcje inwentaryzacyjne mają stanowić pomoc w organizacji spisu i jego przebiegu, doborze właściwych, dostosowanych do warunków czynności spisowych. Należy się więc zastanowić, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla danej jednostki. Zależnie od warunków i potrzeb w instrukcji inwentaryzacyjnej można uregulować kwestie związane z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji. Nie należy stosować identycznych zasad jak w innych jednostkach bez zastanowienia – trzeba uwzględnić specyfikę jednostki, jej organizację, rodzaj działalności, wielkość i rodzaj inwentaryzowanego majątku itp.

Instrukcja inwentaryzacyjna określa jednolite zasady, tryb i metody przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w jednostce. Przykładowo można w niej zapisać m.in., że inwentaryzacja może być przeprowadzona za pomocą różnych metod, wśród których wyróżnia się:

pełną inwentaryzację okresową lub ciągłą,

wyrywkową inwentaryzację okresową lub ciągłą

inwentaryzację uproszczoną.

Przy przygotowywaniu i wdrażaniu instrukcji inwentaryzacyjnej trzeba też zwrócić uwagę na różnice w instrukcjach szczegółowych, np. dotyczące druków ścisłego zarachowania, magazynu czy kasy. Warto również uprościć procedury, o ile jest to możliwe.

Etapy

Prace w celu opracowania i wdrożenia procedur dotyczących inwentaryzacji można podzielić na kilka etapów. Pierwszą czynnością jest przyjęcie rozwiązań, co do których jednostka ma prawo wyboru. Chodzi tu np. o podjęcie decyzji co do tego, co ile inwentaryzowane będą środki trwałe, czy komisja inwentaryzacyjna będzie powoływana doraźnie, czy będzie to komisja stała. Następnie trzeba określić techniki stosowanej inwentaryzacji. Czy stosujemy np. czytniki kodów kreskowych, czy inwentaryzację przeprowadzamy w sposób tradycyjny. Należy ustalić sposób dokumentowania inwentaryzacji, rodzaje dokumentów i ich wzory. Trzeba też pamiętać o zakresie instrukcji w nawiązaniu do innych regulacji obowiązujących w jednostce (np. czy inwentaryzacja kasy zostanie ujęta w instrukcji inwentaryzacyjnej, czy w instrukcji kasowej). Jeśli mamy już takie informacje, to na ich podstawie opracowujemy projekt instrukcji, który trzeba skonsultować z pracownikami odpowiedzialnymi za ewidencję mienia i nanieść ich ewentualne poprawki. Na koniec należy wprowadzić instrukcję do stosowania przez zarządzenie kierownika jednostki. Z treścią instrukcji muszą się zapoznać pracownicy.

Zawartość

Instrukcja inwentaryzacyjna w jednostce może obejmować następujące działy:

dział I – Postanowienia ogólne,

dział II – Pojęcie, cel i zakres inwentaryzacji,

dział III – Rodzaje inwentaryzacji,

dział IV – Sposoby (metody) inwentaryzacji,

dział V – Inwentaryzacja w drodze spisu z natury,

dział VI – Inwentaryzacja w drodze uzgodnienia sald,

dział VII – Inwentaryzacja w drodze weryfikacji sald,

dział VIII – Postanowienia końcowe.

Następnie w każdym dziale zamieszcza się przepisy szczegółowe, które są oznaczone paragrafami kolejno numerowanymi.

Warto jeszcze wskazać, że problemy powtarzające się rokrocznie (lub cyklicznie co kilka lat) należy uregulować w instrukcji inwentaryzacyjnej, z kolei zagadnienia incydentalne, charakterystyczne jedynie dla danego roku lub danej inwentaryzacji (np. harmonogram spisów z natury, skład zespołów spisowych) – w okresowych zarządzeniach wewnętrznych kierownika jednostki.

Dokumenty inwentaryzacyjne

Do instrukcji inwentaryzacyjnej należy załączyć wzory dokumentów inwentaryzacyjnych obowiązujące w całej jednostce. Ich rodzaj zależy od wielkości jednostki, działalności oraz podatności na różnice inwentaryzacyjne itp. Zazwyczaj sporządza się zestawy wzorów formularzy druków ułatwiających inwentaryzację, a kończy na wzorze protokołu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, decyzji kierownika jednostki o sposobie ich rozliczenia oraz wystawionego przez komórkę księgowości polecenia księgowania tych różnic.

Dokumenty inwentaryzacyjne można generalnie podzielić na dotyczące:

przygotowania inwentaryzacji, do których należą np. instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie wewnętrzne powołujące wieloletnią komisję inwentaryzacyjną, zarządzenie wewnętrzne w sprawie inwentaryzacji rocznej lub np. zdawczo-odbiorczej (z załącznikami dotyczącymi powołania jednorazowej komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, harmonogramu inwentaryzacji itp.), jak również dokumenty przygotowawcze mające charakter techniczny, np. notatki z przeprowadzanego szkolenia przedinwentaryzacyjnego, przygotowanie arkuszy spisowych, przygotowanie pól spisowych;

przebiegu spisów z natury oraz czynności inwentaryzacyjnych dokonywanych w drodze potwierdzeń sald, jak również porównania stanów ewidencyjnych z odpowiednimi dokumentami i ich weryfikacji. Ta grupa dokumentów obejmuje m.in. oświadczenia wstępne i końcowe osób odpowiedzialnych materialnie, różnego typu arkusze (karty) spisów z natury oraz protokołów inwentaryzacyjnych (np. protokół kontroli kasy), protokołów z inwentaryzacji składników objętych: potwierdzeniami sald, porównaniem danych ewidencji z posiadaną dokumentacją oraz ich weryfikacji, załączników do arkuszy spisowych (rysunków, obmiarów, obliczeń pomocniczych itp.), protokołów wyceny zapasów niepełnowartościowych, sprawozdań zespołów spisowych z przebiegu i wyników inwentaryzacji, sprawozdań lub protokołów kontroli inwentaryzacji;

ustalenia i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, np. zestawienia zbiorcze spisów z natury, zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, zestawienia kompensat niedoborów i nadwyżek na artykułach podobnych, wyjaśnienia osób odpowiedzialnych materialnie, opinie rzeczoznawców, ekspertów, zeznania świadków itp., decyzje kierownika jednostki, polecenia księgowania dotyczące ujęcia w ewidencji rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. ©℗

Fragment instrukcji – wstęp Inwentaryzacja to zespół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych w urzędzie. W znaczeniu tego określenia mieszczą się nie tylko czynności spisu rzeczowych i pieniężnych składników majątku, lecz także uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycena oraz rozliczenie ze stanem ewidencyjnym, w tym rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych. Celem inwentaryzacji jest więc porównanie stanu rzeczywistego ze stanem ewidencyjnym i w ten sposób urealnienie tej ewidencji. Aby zapewnić wiarygodność danych księgowych, należy inwentaryzować aktywa i pasywa. Inwentaryzacja służy do kontroli majątku oraz uzyskania informacji dla potrzeb decyzyjnych. Zgodnie z treścią art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości czynności inwentaryzacyjne wykorzystywane do weryfikacji realności oraz poprawności stanów aktywów i pasywów, związanej z zamknięciami rocznymi, należy przeprowadzać pomiędzy 1 października a 15 stycznia następnego roku. Wśród rodzajów inwentaryzacji, które będą obowiązywały w urzędzie, ustalam: pełną, doraźną – kontrolną, zdawczo-odbiorczą i roczną. Każda z nich będzie wykonywana na różne sposoby o charakterze organizacyjno-technicznym. ©℗

Fragment instrukcji – rodzaje inwentaryzacji § 3.1. Inwentaryzacja może być przeprowadzona metodą: 1) pełnej inwentaryzacji ciągłej polegającej na ustaleniu stanu faktycznego poszczególnych składników majątkowych tak, aby w wyznaczonym czasie stan ten został ustalony dla wszystkich składników. Obejmuje wszystkie czynności inwentaryzacyjne; 2) pełnej inwentaryzacji okresowej polegającej na ustalaniu stanu rzeczywistego wszystkich składników majątkowych objętych inwentaryzacją w dniu, na który przypada termin inwentaryzacji według ustalonych planów. Obejmuje wszystkie czynności; 3) wyrywkowej inwentaryzacji okresowej lub ciągłej polegającej na ustaleniu rzeczywistego stanu składników majątkowych objętych inwentaryzacją. 2. Rodzaj inwentaryzacji: 1) okresowe, 2) ciągłe, 3) zdawczo-odbiorcze, 4) nadzwyczajne. 3. Inwentaryzacje zdawczo-odbiorcze przeprowadza się obowiązkowo w każdym przypadku zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej za powierzone jej mienie. 4. Inwentaryzacje nadzwyczajne przeprowadza się w przypadku: 1) zdarzeń losowych (włamań, klęsk żywiołowych), 2) likwidacji komórki, 3) wyraźnego żądania organów kontroli, 4) uznania przez kierownika konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji. 5. Inwentaryzację można przeprowadzić według zasad uproszczonych. Polega ona na bezpośrednim porównaniu danych ewidencyjnych za stanem rzeczywistym oraz na ustaleniu i wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych. Fakt dokonania sprawdzenia oraz data sprawdzenia powinny być potwierdzone w ewidencji analitycznej podpisem członków zespołu spisowego oraz składników trwale oznaczonych. 6. Inwentaryzacja według zasad uproszczonych może być przeprowadzona na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej zaopiniowany przez główną księgową i zatwierdzony przez dyrektora. ©℗

Fragment instrukcji – opis metod Inwentaryzacja w jednostce X może być przeprowadzana następującymi metodami: • spis z natury – polegający na liczeniu, mierzeniu lub ważeniu poszczególnych składników majątku, wpisaniu danych do arkuszy spisowych i ich wycenie. Metodą tą inwentaryzuje się: aktywa pieniężne (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe, materiały, środki trwałe (maszyny i urządzenia, środki transportu, pozostałe środki trwałe); • potwierdzenie sald – czyli uzyskanie od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych sald w księgach rachunkowych jednostki. Metodą tą inwentaryzuje się: aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki oraz należności, w tym udzielone pożyczki; • weryfikacja – czyli porównanie danych wykazanych w księgach rachunkowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacja realnej wartości składników majątku. Metodą tą inwentaryzuje się: grunty i środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, należności sporne i wątpliwe, należności od osób i jednostek nieprowadzących pełnych ksiąg rachunkowych, należności publiczno-prawne oraz inne składniki aktywów i pasywów, dla których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie salda z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. ©℗