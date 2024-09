Odpowiedź MF z 18 września 2024 r. na pytanie DGP

Małżonek podatnika, pozostający z nim we wspólności majątkowej, może wystąpić do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika. W takim przypadku zgoda podatnika nie jest wymagana. Małżonek podatnika składa jednak oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 306h par. 1 pkt 3 i par. 2 ordynacji podatkowej). Dane zawarte w deklaracjach podatkowych podatnika są objęte tajemnicą skarbową. Deklaracje te mogą być udostępnione przez organy podatkowe innym podmiotom w przypadkach określonych w ordynacji podatkowej lub w innych ustawach. Przepisy ordynacji podatkowej nie zawierają podstawy prawnej do udostępnienia kopii deklaracji podatkowych podatnika małżonkowi podatnika, pozostającemu z nim we wspólności majątkowej.©℗