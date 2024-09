Placówka medyczna, która przeznacza zarobek ze sprzedaży posiłków na realizację swojego celu statutowego – ochronę zdrowia – nie płaci od niego podatku dochodowego – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to szpital, w którym funkcjonuje kuchnia przygotowująca posiłki. Początkowo były to posiłki wyłącznie dla pacjentów i pracowników szpitala. Potem jednak zmodernizowano jej zaplecze techniczne, kupiono nowe urządzenia i zatrudniono nowego pracownika, co umożliwiło sprzedaż posiłków na zewnątrz. Z oferty kuchni zaczęli w związku z tym korzystać również przedsiębiorcy oraz zwykli konsumenci, niebędący pacjentami placówki medycznej.

We wniosku o interpretację szpital poinformował, że dochody ze sprzedaży tych dodatkowych posiłków są przeznaczane na ochronę zdrowia, czyli na realizację celów statutowych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Chciał się więc upewnić, że są one zwolnione z podatku dochodowego na podstawie wskazanego przepisu.

Dyrektor KIS potwierdził takie stanowisko. Wyjaśnił, że dochód przeznaczony na realizację jednego z celów statutowych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jakim w tym wypadku jest ochrona zdrowia, jest zwolniony z podatku. Nie ma przy tym znaczenia, czy został on osiągnięty z działalności statutowej, czy gospodarczej. Ważne jest jego odpowiednie wydatkowanie.

Tak samo dyrektor KIS uważał już wcześniej. Przykładem interpretacja indywidualna z 15 września 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.372.2023.2.SG). Ona również dotyczyła opodatkowania dochodów ze sprzedaży posiłków przygotowywanych w szpitalnej stołówce. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że dopóki dochód uzyskiwany przez placówkę medyczną jest przeznaczany na jeden z celów statutowych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dopóty jest on wolny od podatku.©℗