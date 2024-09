Wraz z narzeczoną chcemy wziąć ślub na początku października. Spodziewamy się, że większość gości podaruje nam gotówkę, przy czym od żadnej osoby nie będzie to kwota większa niż 5 tys. zł. Czy będziemy mogli wpłacić otrzymane pieniądze na konto bankowe, nie płacąc podatku od darowizny?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP m.in. tytułem darowizny (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn; dalej: u.p.s.d.). W u.p.s.d nie zdefiniowano pojęcia darowizny, dlatego trzeba się odwołać do art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W związku z tym organy podatkowe stoją na stanowisku, że darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Darowizna może polegać przede wszystkim na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych oraz środków pieniężnych, jak również na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. W świetle powyższego organy uznają, że prezenty weselne niewątpliwie mają charakter darowizny (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2024 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.78.2024.1.PB).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.s.d. opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przy czym jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie pięciu lat poprzedzających ten rok (art. 9 ust. 2 u.p.s.d.).

Jeżeli więc nie zostaną przekroczone kwoty wolne od podatku wynikające z art. 9 ust. 1 i 2 u.p.s.d., to otrzymanie gotówki w prezencie od gości weselnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z tym nie trzeba będzie zgłaszać tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Nie ma tutaj znaczenia, że otrzymana kwota będzie wpłacona na konto bankowe. Warto dodać, że w wyżej przywołanej interpretacji indywidualnej dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, iż do udokumentowania otrzymanych darowizn wystarczy imienna lista darczyńców ze wskazaniem grupy podatkowej/stopnia pokrewieństwa oraz otrzymanej kwoty. ©℗