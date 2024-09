ESG (Environmental, Social, Governance) dotyczy zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i zarządzania, które stają się coraz bardziej istotne dla inwestorów i firm z sektora nieruchomości.

W obliczu wciąż rosnącej liczby regulacji z tego zakresu branża nieruchomości musi się mierzyć z wieloma zielonymi wyzwaniami, wśród których warto uwzględnić kwestie związane z:

– podatkiem od nieruchomości;

– JPK_CIT;

– akcyzą od solarnych stacji ładująco-parkujących dla rowerów i hulajnóg elektrycznych;

– opodatkowaniem zielonych benefitów w nowoczesnych miejscach pracy.

Na pytania dotyczące zielonych podatkowych wyzwań dla sektora nieruchomości odpowiadają eksperci MDDP, którzy na co dzień – w ramach MDDP Platforma Wiedzy – dzielą się wiedzą w tym zakresie.

O co pytają na szkoleniach

PROBLEM Natknęliśmy się ostatnio na ofertę paneli wiatrowych, które wytwarzają energię, a jednocześnie mogą pełnić inną funkcję, np. ogrodzenia urządzeń wentylacyjnych na dachu biurowca. Czy takie obiekty mogą być obłożone

podatkiem od nieruchomości?

ODPOWIEDŹ Odpowiedź nie jest łatwa ani jednoznaczna, szczególnie że trzeba mieć na uwadze, że od 2025 r. zmienią zasady podatku od nieruchomości, przy czym finalna wersja przepisów jeszcze nie jest znana. Udzielenie odpowiedzi utrudnia także to, że tego typu obiekty są w początkowym stadium rozwoju i nie doczekały się jeszcze interpretacji czy orzeczeń sądowych. Naszym zdaniem wiele będzie zależało od konkretnego rozwiązania technicznego i dodatkowej funkcji czy miejsca montażu. Wydaje się, że takie instalacje zamontowane na dachach budynków powinny wpływać na zwiększenie wartości początkowej budynku i nie powinny stanowić odrębnych budowli. W rezultacie nie powinny być one odrębnie opodatkowane, a podatkowi podlegałby tylko budynek. Trudniejszy przypadek to panele stanowiące jednocześnie ogrodzenie. Jeżeli takie panele miałyby własne fundamenty, to najwłaściwszą kwalifikacją wydaje się uznanie ich za urządzenia techniczne, które są opodatkowane tylko od części budowlanej, czyli fundamentu (przynajmniej w aktualnym stanie prawnym). Nie można jednak wykluczyć, że organy podatkowe będą dążyć do uznania takich obiektów jako ogrodzenia, które podlegałoby w całości podatkowi.

JPK_CIT

PROBLEM Działamy w branży OZE, mamy projekty wiatrowe i fotowoltaiczne. Czekamy na finalne przepisy dotyczące podatku od nieruchomości od 2025 r., ale ostatnio mamy też zagadnienie JPK_CIT. Dział księgowy obawia się, czy sprosta tym obowiązkom. Nie tylko w aspekcie technologicznym, lecz także merytorycznie. Czy jest jakiś związek pomiędzy podatkiem od nieruchomości a JPK_CIT?

ODPOWIEDŹ Nie ma związku bezpośredniego, lecz pośrednie znaczenie jest duże. Na JPK_CIT składa się nie tylko schema JPK_KR_PD (czyli raportowanie zwłaszcza zestawienia obrotów i sald, dziennika zapisów i przejścia z wyniku bilansowego na podatkowy), lecz także schema JPK_ST_KR (czyli ewidencja środków trwałych z tabelą amortyzacyjną). Budowle w podatku od nieruchomości nie są wprost powiązane ze środkami trwałymi, ale to jednak ewidencja środków trwałych w pierwszej kolejności wyznacza majątek, z którego ustala się obiekty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Błędy i uproszczenia w zakresie rozpoznania środków trwałych mogą prowadzić do ryzyk związanych z podatkiem od nieruchomości. Od 2026 r. (za pierwszy okres 2025 r.) organy podatkowe będą automatycznie dysponować szczegółami dotyczącymi środków trwałych. Ograniczona zostanie więc faktycznie możliwość bieżącego korygowania zapisów w ewidencji środków trwałych, w tym w zakresie elementów związanych z podatkiem od nieruchomości. Nie można wykluczyć, że urzędy skarbowe będą też zwracać uwagę, czy podatnicy prawidłowo przedstawiają majątek. Pomijanie środków trwałych w postaci infrastruktury zewnętrznej (przyjmowanie, że są one „zaszyte” np. w budynku) może mieć znaczenie nie tylko na gruncie podatku od nieruchomości, lecz także dla samej ewidencji środków trwałych. Może to dotyczyć również np. sieci energetycznych związanych z farmami OZE. Rola ewidencji środków trwałych wzrasta i jej niska jakość może powodować coraz więcej problemów, a niektóre spółki mają ewidencje, które trudno uznać za prawidłowe.

Akcyza

PROBLEM Spółka, która wynajmuje powierzchnie użytkowe, na dachu swojego budynku usługowego zamontowała instalację fotowoltaiczną. Czy spółka jest zobowiązana do zapłaty akcyzy za energię elektryczną wyprodukowaną i przekazywaną najemcom, jeśli energia ta jest rozliczana na podstawie faktycznego zużycia przez najemców i uwzględniona w osobnej pozycji na fakturze?

ODPOWIEDŹ Spółka wynajmująca powierzchnie użytkowe, która zainstalowała instalację fotowoltaiczną na budynku usługowym, będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego za energię elektryczną wyprodukowaną przez tę instalację i przekazywaną (innymi słowy sprzedaną) najemcom.

Zgodnie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1542; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1723) czynnością podlegającą opodatkowaniu akcyzą jest m.in. sprzedaż energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, jeśli energia ta jest przekazywana nabywcy końcowemu. W przedstawionej sytuacji spółka obciąża najemców kosztami faktycznie zużytej przez nich energii elektrycznej, co kwalifikuje się jako sprzedaż energii elektrycznej, a nie jako jej zużycie na własne potrzeby. To, że rozliczenie jest dokonywane na podstawie faktycznego zużycia i jest uwzględnione w osobnej pozycji na fakturze, potwierdza, że spółka dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą.

W związku z tym spółka nie może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty akcyzy na podstawie par. 5 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1891), ponieważ zwolnienie to dotyczy jedynie sytuacji, w której energia jest zużywana przez podmiot wytwarzający, a nie jest sprzedawana przed podmiot wytwarzający innym podmiotom (najemcom).

Tym samym spółka będzie musiała obliczyć i zapłacić akcyzę za sprzedaną energię elektryczną, a także dokumentować to na fakturach dla najemców.

PROBLEM Spółka, która świadczy usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania odcinków autostrad, wykorzystuje agregaty prądotwórcze oraz planuje zainstalowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Czy spółka może skorzystać ze zwolnienia od akcyzy za zużycie energii elektrycznej na własne potrzeby? Czy musi się rejestrować w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), a także składać deklaracje podatkowe oraz prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej?

ODPOWIEDŹ Spółka, która wykorzystuje różne źródła energii – w tym agregaty prądotwórcze oraz planowane instalacje fotowoltaiczne – może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą za zużycie energii elektrycznej, pod warunkiem że łączna moc wszystkich generatorów (agregatów oraz instalacji fotowoltaicznych) nie przekroczy 1 MW.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym oraz par. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od akcyzy spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania akcyzą w zakresie zużywanej na własne potrzeby energii elektrycznej, wyprodukowanej zarówno w agregatach prądotwórczych, jak i w instalacjach fotowoltaicznych, jeśli są spełnione warunki dotyczące łącznej mocy tych instalacji. Konsekwentnie spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy w zakresie zużywanej na własne potrzeby energii elektrycznej, wytworzonej w agregatach prądotwórczych oraz w instalacjach fotowoltaicznych, jeśli łączna moc tych urządzeń nie przekracza 1 MW. Jeśli warunki te zostaną spełnione, wówczas spółka nie musi: dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA, składać deklaracji podatkowych oraz prowadzić ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

PIT

PROBLEM Spółka udostępnia pracownikom flotę samochodów służbowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym do użytku służbowego i prywatnego. Pojazdy są ładowane w miejscu zamieszkania pracowników, co przekłada się na wzrost ponoszonych przez nich kosztów energii elektrycznej. W związku z tym spółka zamierza wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące comiesięcznego ryczałtu dla pracowników, który będzie wypłacany na pokrycie kosztów ładowania samochodów służbowych. Czy taki ryczałt wypłacony przez spółkę będzie stanowić dla pracowników przychód, a na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT z tego tytułu?

ODPOWIEDŹ Odpowiedź na to pytanie uwarunkowana jest tym, czy ryczałt, który spółka chce wypłacić pracownikom na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej, odpowiada faktycznym wydatkom poniesionym przez pracowników. Kwestia ta wpłynie na ewentualne konsekwencje w zakresie PIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 863) wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny lub napędzany wodorem w rozumieniu ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289);

2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione w pkt 1.

Zryczałtowana kwota przychodu dotycząca użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych pokrywa również koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu (m.in. paliwo). Kwestię tę przesądził minister finansów w interpretacji ogólnej z 11 września 2020 r., sygn. DD3.8201.1.2020.

Te same zasady mają zastosowanie również w zakresie kosztów dotyczących samochodów elektrycznych i hybrydowych. Oznacza to, że zryczałtowana kwota przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie, którą pracownik osiąga w związku z używaniem samochodu elektrycznego/hybrydowego w celach służbowych, obejmuje koszty związane z jego ładowaniem.

Gdy pracownik ładuje służbowy samochód z napędem elektrycznym w miejscu zamieszkania, to zwrot przez pracodawcę wydatku z tego tytułu w wartościach faktycznie poniesionych przez pracownika nie będzie stanowił dla pracownika dodatkowego przychodu PIT (ponad zryczałtowany przychód w wysokości 250 zł).

Ryczałtową kwotę wypłacaną przez pracodawcę na poczet wydatków na ładowanie samochodu należy jednak rozliczyć, a ewentualna nadwyżka ponad poniesiony przez pracownika wydatek powinna albo zostać zwrócona pracodawcy, albo zostać zaliczona do przychodu pracownika ze stosunku pracy.

Jeśli pracownik nie zwróci pracodawcy nadwyżki, to uzyska z tego tytułu przychód, a na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT. Stanowisko to potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.431.2024.2.JK2. ©℗