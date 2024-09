Tylko do piątku, 6 września, można zgłaszać uwagi do projektu nowej wersji (29) formularza PIT/O „Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku”. Będzie ona miała zastosowanie do odliczeń dokonywanych w zeznaniach za 2024 r.

Tylko do piątku, 6 września, można zgłaszać uwagi do projektu nowej wersji (29) formularza PIT/O „Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku”. Będzie ona miała zastosowanie do odliczeń dokonywanych w zeznaniach za 2024 r. Przypomnijmy, że PIT/O jest załącznikiem do zeznań: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W nowej wersji uwzględniono zmianę wprowadzoną do ustawy o PIT za pomocą nowelizacji zwanej SLIM VAT 3 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1059 ze zm.). Dzięki niej rodzice, którzy wychowują jedno niepełnosprawne dziecko, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej niezależnie od wysokości swoich zarobków. Przypomnijmy, że podatnicy mogli skorzystać z tej zmiany już w rozliczeniu za 2023 r., ale dotychczasowy formularz PIT/O nie umożliwiał przekazania fiskusowi pełnej informacji o odliczeniu z tego tytułu. Teraz pojawi się nowe pole, dzięki czemu będzie można zaznaczyć, że ulga została odliczona mimo przekroczenia limitu dochodów ze względu na niepełnosprawność dziecka.©℗