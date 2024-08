Jeżeli fundatorami fundacji rodzinnej są byli małżonkowie, to wypłacane im (jako beneficjentom) świadczenia będą tylko częściowo zwolnione z PIT – proporcjonalnie do wniesionego przez nich mienia – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Od pozostałej części będzie 15-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych. Informowaliśmy już o tym w artykule „Rozwód to problem w fundacji rodzinnej” (DGP nr 156/2024).

Zamieszczone tam wnioski wynikające z wypowiedzi podatkowych ekspertów potwierdza teraz resort finansów.

Przypomnijmy, że początkowo fiskus twierdził, iż takie zasady dotyczą także obecnych małżonków. Tak bowiem interpretował art. 21 ust. 49 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 157, stosuje się tylko do części przychodów fundatora – odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.).

Potem jednak wycofał się z tej wykładni. Teraz potwierdza, że jeżeli fundatorami są małżonkowie i wnieśli oni do fundacji rodzinnej np. po połowie mienia, to proporcja, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej, wynosi w stosunku do każdego z małżonków 100 proc. Nie ma przy tym znaczenia, czy łączy ich wspólność majątkowa, czy mają odrębne majątki.

Potwierdza to interpretacja indywidualna z 23 lipca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.405.2024. 2.JK). Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w niej, że jeżeli fundatorami są osoby z zerowej grupy podatkowej (małżonek, wstępny, zstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha), to dla potrzeb zastosowania zwolnienia z PIT można sumować proporcję wartości przekazanego mienia.

Jak będzie po rozwodzie?

– Między rozwiedzionymi małżonkami według stanu na dzień uzyskania przychodu (…) nie zachodzą relacje, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Czyli nie zaliczają się oni do zerowej grupy podatkowej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

W związku z tym – jak dodał resort – rozwiedzeni małżonkowie tylko częściowo korzystają ze zwolnienia – propor cjonalnie do wniesionego mienia. W pozostałej części przychody każdego z byłych małżonków podlegają opodatkowaniu 15-proc. zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 17 lit. b ustawy o PIT – wyjaśniło MF.

To oznacza, że jeżeli małżonkowie wnieśli do fundacji po 50 proc. mienia, to po rozwodzie od połowy otrzymanych z fundacji rodzinnej świadczeń będą musieli zapłacić 15-proc. PIT.

Co więc mogą zrobić byli małżonkowie, aby uniknąć podatku od wypłaconych im przez fundację świadczeń? – Przepisy nie przewidują możliwości „wyjścia” fundatora z fundacji. Nie można wycofać ani mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego (musi on wynosić co najmniej 100 tys. zł), ani pozostałych wkładów – tłumaczył w naszym poprzednim artykule Paweł Tomczykowski, partner zarządzający w kancelarii Tomczykowski Tomczykowska.

Wyjaśnił, że można jedynie manipulować proporcją wkładów. ©℗