Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (PGK) powstaje nowy podatnik, który przez trzy lata korzysta ze zwolnienia z podatku minimalnego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

To dobra wiadomość, bo na razie Ministerstwo Finansów nie planuje ani uchylenia, ani zmiany art. 24ca ustawy o CIT dotyczącego minimalnego podatku dochodowego. Pisaliśmy o tym w artykule „MF na razie nie planuje uchylenia minimalnego CIT” (DGP nr 153/2024). Przypomnijmy, że po raz pierwszy firmy będą musiały zapłacić polski minimalny podatek dochodowy do końca marca 2025 r., rozliczając się z CIT za 2024 r.

Okazuje się jednak, że jest sposób, by odsunąć to w czasie – wystarczy utworzyć podatkową grupę kapitałową.

Spytała o to PGK, w skład której wchodzą dwie spółki z o.o. i dwie spółki akcyjne. Pierwszym rokiem podatkowym tej grupy jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

PGK chciała się więc upewnić, że w pierwszych trzech latach podatkowych nie będzie musiała stosować przepisów o podatku minimalnym ze względu na wyłączenie zawarte w art. 24ca ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem art. 24ca ust. 1 ustawy o CIT nie stosuje się do podatników „w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym”.

Podatkowa grupa kapitałowa ma status podatnika, jeśli tylko spełnia określone wymogi (art. 1a ust. 2 ustawy o CIT). To oznacza, że wraz z utworzeniem PGK powstaje nowy podatnik, a ten nie musi stosować przepisów o minimalnym podatku dochodowym przez trzy pierwsze lata podatkowe. Dyrektor KIS to potwierdził i odstąpił od uzasadnienia. ©℗

OPINIA

Nie dla wszystkich to korzystne rozwiązanie

Należy się zgodzić z dyrektorem KIS, że nowy podatnik, jakim jest PGK, nie stosuje przepisów o podatku minimalnym przez trzy lata. Dopiero po tym czasie trzeba będzie go uiścić. Nie zawsze jednak utworzenie PGK będzie korzystne dla wszystkich spółek z grupy. Bywa, że przed utworzeniem grupy jakaś spółka jest wyłączona z podatku minimalnego, bo np. podpisała z fiskusem umowę o współpracę (art. 24ca ust. 14 pkt 11 ustawy o CIT). Jeżeli spółka ta przystąpi do PGK, to po trzech latach grupa będzie musiała zapłacić minimalny podatek dochodowy również za tę firmę, ponieważ zapłaci go od przychodów (ich określonej części) wszystkich członków. Gdyby natomiast spółka nie weszła do PGK, to nadal byłaby z minimalnego podatku wyłączona.