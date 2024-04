Na trzy pytania dotyczące KSeF odpowiada Joanna Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

/> />

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że obowiązek wystawiania faktur przez Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 r. dla firm, których wartość obrotów przekroczyła 200 mln zł w poprzednim roku. Natomiast dla pozostałych zostanie wdrożony od 1 kwietnia 2026 r. Pisaliśmy o tym w artykule „Znana jest już nowa data wejścia w życie KSeF. MF poinformował o decyzji” (gazetaprawna.pl). Jak ocenia pani tę propozycję resortu?

Jeżeli audyt przeprowadzony przez MF wykazał, że wdrożenie KSeF od 1 lipca br. groziłoby paraliżem gospodarki, to decyzja o odroczeniu obowiązku o prawie dwa lata jest jak najbardziej zrozumiała. Nie można jednak zapominać, że duże firmy już poniosły dość spore koszty wdrożenia zmian, a kolejne modyfikacje sprawią, że nakłady jeszcze wzrosną.

Minister finansów Andrzej Domański zapewnił jednak, że resort postara się, aby zmian po stronie firm było jak najmniej…

Jeżeli MF zamierza od początku budować KSeF, to z pewnością firmy będą musiały wprowadzić kolejne zmiany w swoich systemach informatycznych, które teraz są właściwie dostosowane do obecnych wymagań. Należałoby się więc zastanowić, czy jeżeli obowiązek wystawiania ustrukturyzowanych faktur odraczamy o prawie dwa lata, to nie należałoby już teraz dostosować KSeF do standardów europejskich wprowadzanych w pakiecie VAT in Digital Age (ViDA). Zgodnie z aktualnymi informacjami obowiązek wystawiania faktur elektronicznych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w jednolitym formacie europejskim będzie prawdopodobnie musiał zostać wdrożony przez kraje UE w 2030 r. Wcześniej było to planowane na 2028 r.

Jeżeli MF nie uwzględni tych zmian, to za kilka lat przedsiębiorcy będą musieli ponownie wprowadzić zmiany w swoich systemach informatycznych.

W czasie konsultacji Ministerstwo Finansów informowało, że nie będzie etapowego wdrażania KSeF. Ostatecznie jednak się na to zdecydowało. Czy to nie utrudni pracy dużym firmom?

Faktycznie decyzja MF, że duże firmy będą stosować KSeF od 1 lutego 2026 r., a wszyscy pozostali dwa miesiące później, jest zaskakująca. Będzie to rozwiązanie niekorzystne dla dużych firm. Na etapie konsultacji, które prowadził resort w sprawie KSeF, wielokrotnie padały głosy przeciwne takiemu rozwiązaniu. Wskazywano, że problemem będzie weryfikowanie statusu nabywcy, czyli ustalenie, którym firmom przesyłać faktury ustrukturyzowane w KSeF, a którym w inny sposób.

Decyzja MF oznacza, że duże przedsiębiorstwa będą musiały opracować specjalne procedury i odrębne procesy wysyłki faktur, aby stosować je przez zaledwie dwa miesiące. Dlatego najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie KSeF przez wszystkich podatników w jednym momencie.

O dwuetapowym wdrażaniu systemu prawdopodobnie jednak zadecydował aspekt techniczny. Ministerstwo być może obawia się dużego obciążenia systemu w jednym momencie w początkowej fazie jego funkcjonowania. Dlatego chce go najpierw przetestować na największych firmach.