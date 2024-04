Działalność nierejestrowana

Obecnie warunkiem prowadzenia takiej działalności jest osiąganie przychodu na poziomie nieprzekraczającym 75 proc. pensji minimalnej miesięcznie. W 2024 r. limit przychodów dla działalności nierejestrowanej:

■ od 1 stycznia do 30 czerwca – wynosi 3181,50 zł (pensja minimalna to 4242 zł brutto),

■ od 1 lipca do 31 grudnia – wzrośnie do 3225 zł (pensja minimalna to 4300 zł brutto).

Natomiast w 2023 r. limit ten wynosił:

■ od 1 stycznia do 30 czerwca – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1745 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 3490 zł),

■ od 1 lipca do 31 grudnia – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 2700 zł (przy minimalnym wynagrodzeniu 3600 zł brutto).©℗