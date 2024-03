Dziś na posiedzeniu rządu premier i ministrowie zajęli się projektem dotyczącym wakacji składkowych dla przedsiębiorców.

Rząd Donalda Tuska zajął się projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wprowadzono tzw. wakacje składkowe dla przedsiębiorców. Wakacje mają polegać na zwolnieniu przedsiębiorcy zatrudniającego do dziewięciu pracowników z opłacania składek przez jeden miesiąc w każdym roku.

-Mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na wakacje od ZUS - poinformował na konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że z wolnego od ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać już w tym roku.

- Trzeba będzie zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada - mówił premier.

Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Jak wcześniej pisał DGP - po konsultacjach z ZUS, dokonano zmian w zakresie definicji podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek. Chodziło trudności związane z ustalaniem statusu mikroprzedsiębiorcy, nowelizacja ustawy poszerza zakres podmiotowy o przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń maksymalnie 10 ubezpieczonych i tych, którzy w ostatnich dwóch latach nie przekroczyli przychodu z działalności gospodarczej do kwoty 2 mln euro. T

a zmiana oznacza wykluczenie z możliwości skorzystania ze zwolnienia firm zatrudniających na innych podstawach niż umowa o pracę, co z kolei wpłynęło na obniżenie szacowanych kosztów wprowadzenia ustawy z 25 mld zł do 20 mld zł.