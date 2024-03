Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) potwierdziło dziś informacje DGP na temat planowanych zmian w systemie kaucyjnym. Data jego startu tzn. 1 stycznia 2025 r. pozostaje niezmienna, jednak pojawią się w nim znaczące modyfikacje.

Wiceminister Anita Sowińska zapowiedziała, że wysokość kaucji na wielorazowe szklane butelki np. po piwie zostanie podwyższona z 50 gr do 1 zł za sztukę. Potwierdziły się również nasze informacje dotyczące nieobejmowania kaucji podatkiem VAT oraz wyłączenia z systemu opakowań po produktach mlecznych aż do 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że handlowcy będą mieli dodatkowy rok na przygotowanie właściwych zabezpieczeń chroniących personel sklepu oraz klientów przed bakteriami oraz przykrym zapachem związanym ze składowaniem zużytych butelek po mleku.

Z ulgą mogą odetchnąć również producenci żywności, którzy zabiegali o to by ,,kaucja podążała za produktem” tzn. była pobierana na każdym etapie dystrybucji i sprzedaży. Oznacza to, że do anektowania nowej opłaty, wbrew pierwotnym ustaleniom, zostaną włączone również restauracje i kawiarnie. Na zmiany będą musiały przygotować się także małe sklepy sprzedające piwo w wielorazowych butelkach. Obowiązująca dziś ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 1852) nakłada obowiązek przyjmowania pustych butelek wyłącznie na placówki handlowe większe niż 200 m kw. Natomiast Anita Sowińska zapowiedziała, że także pozostałe sklepy sprzedające piwo w wielorazowych butelkach, będą musiały przyjmować ich zwroty.