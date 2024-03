Ministerstwo Finansów udostępniło w ubiegłym tygodniu elektroniczne formularze zeznań: CIT-8 (wersja nr 33) i CIT-8AB (8), deklaracji CIT-8E (4), CIT-8FR (1) oraz informacji CIT-D (8).

CIT-8FR to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej. Przypomnijmy, że przepisy o fundacjach rodzinnych weszły w życie 22 maja 2023 r. Należy jednak pamiętać, że sam CIT-8FR składają fundacje, które otrzymują wyłącznie dochody z działalności gospodarczej dozwolonej na podstawie art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. poz. 326 ze zm.).

Jeżeli natomiast działalność fundacji rodzinnej wykracza poza zakres przewidziany w tym przepisie, to od tej części dochodów fundacja płaci CIT według sankcyjnej stawki 25 proc. i musi złożyć dodatkowo CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/F. Z kolei CIT-8E to deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, a CIT-D to informacja o otrzymanych lub przekazanych w roku podatkowym darowiznach.

Wszystkie te formularze w wersji elektronicznej można znaleźć w zakładce Formularze elektroniczne CIT na stronie internetowej Podatki.gov.pl.

Przypomnijmy, że zeznanie CIT za 2024 r. należy przesłać do 2 kwietnia br., bo 31 marca 2024 r. przypada w tym roku w niedzielę, a 1 kwietnia jest święto.

Ministerstwo Finansów nie zamierza przesuwać tego terminu, o czym informowaliśmy w artykule „CIT-8 do 2 kwietnia, a sprawozdania finansowe do końca marca – zmian nie będzie” (DGP nr 40/2024).

Natomiast sprawozdania finansowe należy sporządzić i podpisać do końca marca br. W tym przypadku – w odróżnieniu od terminów podatkowych – nie ma przesunięcia, bo do obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości nie stosuje się art. 12 ust. 5 ordynacji podatkowej. ©℗