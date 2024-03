Od 1 marca wzrośnie cena papierosów. Mimo że wyższe ceny obowiązywały od stycznia, to do końca lutego w sklepach dostępne były wyroby tytoniowe opodatkowane według zeszłorocznych stawek akcyzowych.

Od 1 marca obowiązują nowe przepisy, które wymagają, aby w sprzedaży znajdowały się wyłącznie papierosy opodatkowane akcyzą zapłaconą w 2024 roku. Od tego dnia cena paczki wzrośnie o co najmniej złotówkę.

Trzy podwyżki akcyzy

Pod koniec 2021 roku została przyjęta ustawa, która stopniowo zwiększa stawki akcyzy, w tym na papierosy i alkohol. Trzy najbliższe podwyżki akcyzy, planowane na lata 2024, 2025 i 2026, dotyczyć będą alkoholi takich jak alkohol etylowy o stężeniu 100 proc., piwo, wino, inne napoje fermentowane oraz produkty pośrednie. Stawki akcyzy na napoje takie jak cydr i perry pozostaną niezmienione. Dodatkowo, w latach 2024 i późniejszych, stawki akcyzy wzrosną również dla wyrobów tytoniowych, takich jak papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Wzrost cen m.in. papierosów

W 2024 roku osoby palące powinny być przygotowane na kolejne wzrosty cen m.in. papierosów. W uzasadnieniu przepisów wskazano, że zwiększenie stawek akcyzy na tytoń do palenia, papierosy, oraz cygara i cygaretki, począwszy od 2023 roku, ma głównie na celu ograniczenie spożycia tych produktów przez konsumentów, w tym zwłaszcza przez nieletnich. Wzrost akcyzy w tym okresie na susz tytoniowy wynika z podwyżki stawek na tytoń do palenia.

O ile podrożeją papierosy?

Obecnie paczka papierosów kosztuje między 15 a 17 złotych. Zmiany w akcyzie spowodują wzrost cen. Wzrost akcyzy zwiększy cenę paczki o co najmniej 1 złotówkę. A to dopiero początek. W kolejnych latach palacze powinni się przygotować na regularne podwyżki stawek akcyzy, co odbije się na cenach papierosów. Według prognoz Ministerstwa Finansów wzrost akcyzy będzie miał następujący wpływ na ceny paczki papierosów:

w 2025 roku – o 1,06 złotego,

w 2026 roku – o 1,15 złotego,

w 2027 roku – o 1,24 złotego.

Rząd szacuje, że wzrost stawek akcyzy na papierosy i alkohol w latach 2025-2027 przyniesie dodatkowe 37 miliardów złotych do budżetu.