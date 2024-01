Plan podwyższenia kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł, jest aktualny – zapewnił wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi z 4 stycznia br. na interpelację poselską nr 271.

Na razie nic nie wskazuje na to, że zmiana zostanie przyjęta szybko. Jak bowiem wskazuje wiceminister w piśmie, realizacja tego postulaty „będzie poprzedzona stosownymi analizami i w konsekwencji będzie korespondować z wynikami audytu stanu finansów publicznych.” Co więcej propozycja ta będzie również uwzględniała wyniki analizy dotyczącej wpływu zmiany na systemy IT płatników, w tym w zakresie czasu niezbędnego na ich implementację w systemach informatycznych oraz przetestowanie projektowanych rozwiązań.

Jednocześnie Jarosław Neneman podkreślił, że proces legislacyjny jest złożony i wymaga czasu, m.in. na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Ministerstwo Finansów oszacowało, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł już w 2024 r.,spowodowałoby zmniejszenie obciążeń podatkowych z tytułu PIT o około 48 mld zł.

Z drugiej jednak strony, jak zwrócił uwagę wiceminister Nenaman, mogłoby to zmniejszyć dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, ale jednocześnie wpłynąć na zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej (czyli na zwiększenie wydatków z budżetu państwa).

MF liczy więc na to, że projektowane rozwiązania zostaną przyjęte w konsensusie ze stroną samorządową.