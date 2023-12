Spółka może odliczyć stratę poniesioną w roku podatkowym poprzedzającym przejście na estoński ryczałt, korygując swoje zeznanie za rok wcześniejszy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, której rok podatkowy co do zasady pokrywa się z kalendarzowym. Od 1 lipca 2023 r. spółka zaczęła stosować ryczałt od dochodów spółek, zwany potocznie estońskim CIT. W związku z tym musiała sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. Za ten skrócony rok złożyła CIT-8, w którym wykazała stratę z innych źródeł niż kapitałowe (prawie 1,8 mln zł).

Spółka liczyła się z tym, że nie będzie mogła odliczyć tej straty w kolejnych latach, bo będzie wtedy stosowała estoński ryczałt. Dlatego chciała się upewnić, że stratę tę może odliczyć od dochodu uzyskanego w 2022 r. z tego samego źródła przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT podatnik może obniżyć o wysokość nieodliczonej straty dochód ze źródła przychodów uzyskany w dwóch latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Organ nawiązał też do „Przewodnika do Ryczałtu od dochodów spółek” wydanego przez Ministerstwo Finansów 23 grudnia 2021 r. Ministerstwo wyjaśniło w nim, że: „odliczenia straty na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o CIT od dochodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania ryczałtu podatnik dokonuje w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok podatkowy. Natomiast dokonując odliczenia straty na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o CIT za drugi rok bezpośrednio poprzedzający pierwszy rok stosowania ryczałtu, podatnik jest zobowiązany złożyć korektę zeznania podatkowego”.

Skoro więc spółka wybrała opodatkowanie ryczałtem od 1 lipca 2023 r., to stratę powstałą w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. może odliczyć od dochodu osiągniętego w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przy czym – jak dodał – rozliczenie straty powinno nastąpić poprzez złożenie korekty zeznania za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Spółka odliczy stratę do wysokości wypracowanego wtedy dochodu (w tym wypadku było to niecałe 1,4 mln zł). Natomiast utraci prawo odliczenia pozostałej nieodliczonej kwoty straty. ©℗