Brak Karty Polaka w momencie przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski uniemożliwia skorzystanie z ulgi na powrót – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która ma obywatelstwo Białoruskie, ale jest z pochodzenia Polką. W październiku 2021 r. przyjechała do Polski wraz z mężem i córką na podstawie wizy humanitarnej. W kwietniu 2022 r. dostała pracę w fundacji i od tej pory płaci w Polsce podatek dochodowy (jest objęta nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), a jej córka zaczęła uczęszczać tu do przedszkola. Od tego momentu nie planują wracać na Białoruś.

Natomiast dopiero później kobieta otrzymała Kartę Polaka, a w marcu 2023 r. udzielono jej zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP. Obecnie ubiega się ona o polskie obywatelstwo.

Chciała się upewnić, że przysługuje jej ulga na powrót, czyli zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152, do wysokości nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł.

Nie zgodził się z nią jednak dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na art. 21 ust. 43 pkt 3 lit. a i b ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami ulga na powrót przysługuje podatnikowi, który:

we wcześniejszym okresie miał miejsce zamieszkania w jednym z krajów wymienionych w art. 21 ust. 43 pkt 3 lit. b lub

posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Oprócz tego trzeba spełnić również inne warunki wymienione w art. 21 ust. 43, np. posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Dyrektor KIS zwrócił uwagę na to, że kobieta nie spełnia warunku dotyczącego Karty Polaka, bo nie posiadała jej w momencie przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski, czyli w kwietniu 2022 r. (gdy zadecydowała, że nie wróci na Białoruś).©℗