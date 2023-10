Do 24 grudnia br. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ma czas na wszczęcie zaplanowanych wcześniej audytów, które się nie odbyły, ponieważ wygasły przepisy, na podstawie których można je było przeprowadzać.

Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 2283). Jego wydanie kończy trwający od 11 marca br. czas, w którym nie było podstawy prawnej do przeprowadzania audytów u pracodawców przez PFRON. Tego dnia utraciło bowiem moc rozporządzenie z 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 29). Od 24 października, gdy zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie, pracodawcy znów mogą być kontrolowani przez fundusz m.in. w zakresie korzystania z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz uzyskiwania rekompensat na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. To właśnie wprowadzenie rekompensat w 2022 r. spowodowało, że trzeba było przygotować nowe rozporządzenie, które pozwoliłoby objąć je kontrolami.

W rozporządzeniu zostały uwzględnione przepisy przejściowe, które dotyczą kontroli przerwanych 11 marca. Przewidują one, że wykonane wtedy czynności oraz zebrane dowody mogą być wykorzystane po ponownym wszczęciu audytu. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie zmienił się stan faktyczny, a kontrola zacznie się nie później niż do 24 grudnia tego roku. Dodatkowo kontrole okresowe, które były zaplanowane do przeprowadzenia między 11 marca a 23 października, również będą mogły być wszczęte, pod warunkiem że dojdzie do tego nie później niż do 24 grudnia.

Zasady prowadzenia audytów zawarte w nowym rozporządzeniu w dużym stopniu powielają regulacje z poprzedniego. Nowością jest to, że kontrolę można prowadzić zdalnie, jeśli spowoduje to jej usprawnienie lub przemawia za tym jej charakter, np. badane są wyłącznie dokumenty. Formę elektroniczną może też mieć protokół z kontroli i wolno go przesłać pracodawcy przez internet. Ponadto dodane zostały regulacje umożliwiające przeprowadzenie kontroli, gdy w siedzibie nie ma kontrolowanego pracodawcy lub jego reprezentanta. Ma to zapobiegać unikaniu kontroli z powodu nieobecności tych osób. ©℗