Czy emeryci powinni płacić podatek od emerytury, a jeśli nie, to do jakiej kwoty powinny być zwolnienia z PIT? Od nowego roku ugrupowania chcą podniesienia kwoty wolnej, a to będzie miało realne przełożenie na wysokość świadczenia dla seniorów.

Emerytury bez PIT są od 2022 roku faktem. To jedno ze sztandarowych rozwiązań zawartych programie PiS Polski Ład. Emeryci nie płacą podatku dochodowego do kwoty 30 000 zł rocznie, co konkretnie dotyczy emerytów i rencistów pobierających do 2500 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dopiero w przypadku, gdy wysokość emerytury przekracza 2 500 złotych. Niższe kwoty świadczeń są zwolnione z tego podatku. Niemniej jednak, to nie oznacza, że senior otrzymuje pełną kwotę emerytury do 2 500 złotych. Bez względu na jej wysokość, jest ona pomniejszana o 9 procent z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Począwszy od nowego roku, seniorzy jednak mogą zyskać więcej środków w portfelu.

Emerytury bez podatku. Co wprowadzi KO, jaka kwota?

-Po wygranych wyborach wprowadzimy zwolnienie od podatku dla wszystkich emerytów, którzy dostają emerytury do 5 tys. zł brutto, wszyscy inni zapłacą mniejszy podatek – tak zapowiedziała w spocie wyborczym Koalicji Obywatelskiej wiceprzewodnicząca PO Małgorzata Kidawa-Błońska. -Przywróćmy Polsce normalność. Wybierzmy konkret - podkreślała w spocie wiceprzewodnicząca PO.

Donald Tusk też zapowiadał zmiany w emeryturach oraz podatkach. Według lidera, KO chce szybkiego obniżenia podatków. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiona ma zostać kwota wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów.

Zmiany mają być wprowadzone szybko, ponieważ znalazły się wśród konkretnych działań, które Koalicja Obywatelska planuje zrealizować w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Trzecia Droga zlikwiduje 13. I 14., ale zwolni emeryturę z PIT

17 października prezes PSL i lider Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz przy okazji pytania w Radiu Zet, czy po objęciu władzy nowy rząd zlikwiduje 13. i 14. emeryturę. zadeklarował, że lepszym rozwiązaniem od dodatkowych emerytur jest zwolnienie z podatku PIT. -Wprowadzimy emeryturę bez podatku - zadeklarował. -Dlatego, że jest ona jest lepsza niż 13. i 14. emerytura i oddaje też bardziej wkład w system emerytalny, docenia aktywność zawodową.

Lewica i Konfederacja o emeryturach. Waloryzacja czy likwidacja?

Na wypowiedź prezesa zagregował szybko jeden z liderów Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Nie zgodzimy się na likwidację (...). Lewica jest przeciwko odbieraniu wszelkich zdobyczy społecznych, które dzisiaj pracują w Polsce. Mówiliśmy to w kampanii, mówiliśmy to i PSL-owi, i Platformie przed, tzn. jak podpisywaliśmy pakt senacki, jak były zespoły programowe, to Lewica zawsze mówiła uczciwie: ani podnoszenia wieku emerytalnego, ani likwidacji 800 plus - powiedział Gawkowski.

Likwidacji 13 i 14 chce też Konfederacja. - Zlikwidujemy 13. i 14. emeryturę - powiedział na antenie w RMF FM Przemysław Wipler. Polityk podkreślił, że powinna być normalna, inflacyjna waloryzacja emerytur, a nie dawanie emerytom dodatkowych środków.