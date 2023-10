Spółka zamierza prowadzić stacje ładowania samochodów elektrycznych, tzw. stacje szybkiego ładowania. Planowane lokalizacje stacji obejmować będą samodzielne punkty ładowania oraz miejsca ładowania samochodów zlokalizowane w obiektach użyteczności publicznej, np. sklepach wielkopowierzchniowych, hotelach czy galeriach handlowych.

W ramach usługi realizowanej przez spółkę klientowi zostaje udostępniona szybka ładowarka samochodowa, a także zostaje zapewniony przepływ energii elektrycznej o odpowiednich parametrach do pojazdu objętego procedurą ładowania. W razie potrzeby spółka będzie oferować również możliwość skorzystania w formie zdalnej ze wsparcia dla procedury ładowania samochodu elektrycznego z wykorzystaniem szybkiej stacji ładowania. Proces ładowania będzie realizowany co do zasady automatycznie. W tym celu klientom zostanie udostępniona specjalna aplikacja pozwalająca na wybór rodzaju ładowania, zabezpieczenie elektroniczne środków pieniężnych, rozliczenie transakcji, a także – opcjonalnie – wysyłkę dokumentów potwierdzających wykonanie transakcji. Spółka klasyfikuje przedmiotowe usługi jako PKWiU 35.14.10.0. „Usługi związane z handlem energią elektryczną”. Czy oferując tak sklasyfikowaną usługę stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niektóre czynności i pewne grupy podatników korzystają jednak ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie). Na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2023 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Co istotne, w poz. 2 załącznika do rozporządzenia zostały wymienione: energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKWiU 35). Zwolnienie to jest zwolnieniem przedmiotowym, tzn. dotyczy wykonywania konkretnych czynności.

Uwaga! W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w par. 2 ust. 1 rozporządzenia, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (par. 2 ust. 2 rozporządzenia).

Sprzedaż energii elektrycznej na stacjach szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych będzie spełniała kryteria zawarte w poz. 2 załącznika do rozporządzenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, ze zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 kwietnia 2023 r., sygn. C-282/22: „stanowi «dostawę towarów» (…) jedno złożone świadczenie składające się z udostępnienia urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym integracji ładowarki z systemem operacyjnym pojazdu), zapewnienia przepływu energii elektrycznej o odpowiednio dostosowanych parametrach do akumulatorów tego pojazdu, niezbędnego wsparcia technicznego dla zainteresowanych użytkowników oraz udostępnienia aplikacji informatycznych umożliwiających zainteresowanemu użytkownikowi rezerwację konektora, podgląd historii transakcji oraz wpłatę środków gromadzonych w portfelu cyfrowym celem wykorzystania do płatności za ładowanie”. Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, spółka będzie dokonywać sprzedaży czynności zawartych w grupowaniu PKWiU 35.14.10.0 „Usługi związane z handlem energią elektryczną”.

Przy czym należy jeszcze wziąć pod uwagę, że stosownie do par. 4 ust. 1 rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w par. 2 i 3 rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c) silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych,

h) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11),

i) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

j) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

k) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

l) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN,

m) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

n) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc. (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Spółka z tytułu sprzedaży energii elektrycznej do ładowania samochodów elektrycznych nie będzie jednak wyłączona z prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej na podstawie par. 4 rozporządzenia, gdyż dostawa ta nie została wymieniona w tym przepisie. Zatem należy przyjąć, że w związku ze sprzedażą energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 35.14.10.0, spółka nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2023 r., nr 0112-KDIL3.4012.319.2023.1.EW). ©℗