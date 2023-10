Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, chce od 1 lipca zacząć stosować estoński CIT. W związku z tym na 30 czerwca musi zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Na wykonanie tych dwóch czynności, zgodnie z ustawą o rachunkowości, ma czas do 30 września. Natomiast zawiadomienie ZAW-RD musi złożyć do urzędu skarbowego już do 31 lipca. W związku z tym sprawozdanie również powinna sporządzić do 31 lipca.