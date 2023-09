Czy osoby podejmujące pracę w komisji wyborczej muszą liczyć się z opodatkowaniem dochodu za jej wykonanie? To pytanie zapewne zadają sobie wszystkie osoby, które podejmują ten rodzaj dorywczej pracy. Jak wygląda to w praktyce?

Prezydent Polski Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zostaną one przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku. Aby sprawnie przebiegały (zarówno wybory, jak i referendum) potrzebni będą pracownicy obwodowych komisji wyborczych w ilości ponad 200 tysięcy osób. Ile można zarobić przez jeden dzień i czy dochód ten podlega opodatkowaniu?

Stawki za pracę w komisjach wyborczych

Wysokość wynagrodzenia za pracę w komisjach wyborczych ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Honorarium to w 2023 roku znacznie wzrosło. Podwyżki są podyktowane wysoką inflacją i wynoszą kilkadziesiąt procent. Ile wynoszą?

800 zł dla przewodniczących komisji (wcześniej 500 zł),

700 zł dla zastępców przewodniczących (dotychczas 400 zł),

600 zł dla zwykłych członków obwodowych komisji wyborczych (było 350 zł).

Porównując poprzednie wybory parlamentarne z 2019 roku, stawki wzrosły o: 300 zł dla przewodniczących i zastępców przewodniczących 250 zł dla członków komisji.

Czy dochód z pracy w komisji wyborczej podlega opodatkowaniu?

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety oraz zwroty kosztów otrzymane przez osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie są zwolnione z opodatkowania do kwoty 3 tys. zł miesięcznie. Wynagrodzenia otrzymywane przez członków komisji nie podlegają więc opodatkowaniu.

Postępując zgodnie z przepisami, wynagrodzenie za pracę w komisji wyborczej jest dietą. Wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2019 roku potwierdziła, że pełnienie obowiązków społecznych takich jak samorząd terytorialny lub komisje wyborcze podlegają zwolnieniu od podatku.

Jakie są zadania członków komisji wyborczych?

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Podsumowując, dochód z pracy w komisji wyborczej nie podlega opodatkowaniu. Członkowie mogą zatem liczyć na relatywnie wysoki zarobek, co znajduje odzwierciedlenie w zainteresowaniu tego typu pracą. Termin zgłoszeń do komisji wyborczych minął 15 września. Obwodowe Komisje Wyborcze mają zostać powołane do 25 września.