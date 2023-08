Od przychodów uzyskanych przez ekspertów narodowych oddelegowanych do pracy w instytucjach Unii Europejskiej nie będzie pobierany PIT – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Chodzi o sfinansowane przez instytucję delegującą:

świadczenia otrzymane w związku z pobytem w miejscu oddelegowania oraz

zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca oddelegowania, związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w instytucji Unii Europejskiej.

Zwolniona z PIT będzie jednak tylko część świadczeń – do wysokości kwot dziennych i miesięcznych diet pobytowych, do których otrzymania eksperci krajowi są uprawnieni na podstawie regulacji wewnętrznych Komisji Europejskiej. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Docelowo taka regulacja ma się znaleźć w ustawie.

Chodzi o oddelegowanie eksperta w tzw. formule cost free, czyli gdy całkowite koszty delegowania pokrywa instytucja macierzysta, delegująca eksperta, w tym: koszty zakwaterowania, koszty przesiedlenia, koszty podróży. Obecnie od świadczeń i zwrotu kosztów trzeba zapłacić podatek dochodowy. Podczas całego okresu oddelegowania do instytucji UE ekspert pozostaje bowiem w stosunku pracy lub stosunku służbowym ze swoją instytucją macierzystą. Dochody ze stosunku pracy lub stosunku służbowego otrzymywane podczas okresu oddelegowania eksperta podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Inaczej jest w przypadku ekspertów, którym środki należne z tytułu oddelegowania do pracy w instytucjach UE są wypłacane przez instytucję przyjmującą. Te są wyłączone z opodatkowania na gruncie przepisów UE. Minister finansów chce teraz zrównać zasady opodatkowania ekspertów, tak aby były takie same, niezależnie od tego, czy środki wypłaca instytucja delegująca, czy przyjmująca. ©℗