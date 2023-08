Można odliczyć od przychodu wydatek na konsolę do gier komputerowych, która trafi do firmowej strefy relaksu i integracji pracowników – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę działającą w branżach transportowej i informatycznej, która – jak wyjaśniła – z uwagi na realia rynkowe stara się często pozyskiwać nowych pracowników i zleceniobiorców. Dba też o zatrzymanie tych, których już zatrudnia. W tym celu nie tylko organizuje spotkania integracyjne, lecz także stworzyła firmową bibliotekę oraz strefę relaksu w biurze.

Spółka zaplanowała zakup do strefy relaksu konsoli do gier. Chciała się upewnić, że będzie mogła zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Argumentowała, że dzięki wspólnej grze z użyciem tej konsoli pracownicy i zleceniobiorcy będą mogli się integrować. Wzmocni się też więź ze spółką, co przełoży się na zwiększenie motywacji do pracy. Samej spółce natomiast pozwoli to zbudować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, co z kolei przełoży się na większą stabilność zatrudnienia. Innymi słowy, zakup konsoli pomoże w zabezpieczeniu i zachowaniu źródła przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – przekonywała.

Na poparcie swojego stanowiska przywołała interpretacje indywidualne, m.in. z 1 września 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1) i 21 czerwca 2018 r. (sygn. 0111KDIB2-3.4010.15.2018.3.KK). Dyrektor KIS potwierdził w nich prawo do odliczenia od przychodu wydatków na zakup konsoli do gier, gry piłkarzyki oraz kosztów cyklicznych firmowych wyjść na gokarty.

Dyrektor KIS nie zmienił zdania. Potwierdził, że choć wydatek na konsole do gier komputerowych do strefy relaksacyjno-integracyjnej nie ma bezpośredniego związku z żadnym konkretnym przychodem spółki, to jednak ma związek pośredni. Zapewnia bowiem pracownikom i współpracownikom możliwości odpoczynku i zrelaksowania się w przerwach od pracy, co niewątpliwie może się przyczynić do poprawy atmosfery w pracy, relacji między pracownikami i współpracownikami, a także efektywności i wydajności pracowników i współpracowników. A to z kolei ma pośredni wpływ na osiągane przez spółkę przychody. ©℗