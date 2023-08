Mąż może zaliczyć do podatkowych kosztów zakup towaru w firmie żony po cenach rynkowych – potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Tym razem spytał o to mężczyzna, który prowadzi działalność handlową polegającą na sprzedaży detalicznej stolarki okiennej i drzwiowej. Planuje jednak rozszerzyć swój asortyment o sprzedaż mebli. Ich dostawcą ma być firma żony.

Przedsiębiorcę łączy z żoną wspólność majątkowa. Zapewnił jednak, że będzie płacił za meble cenę porównywalną z tą, jaką musiałby zapłacić niepowiązanym z nim dostawcom.

Chciał się więc upewnić, że mimo wspólności majątkowej z żoną będzie mógł zaliczyć wydatki na kupione u niej meble do kosztów uzyskania przychodu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. W interpretacji z 4 sierpnia 2023 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011. 460.2023.2.IM) wyjaśnił, że jeżeli każdy z małżonków samodzielnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, czyli jest odrębnym przedsiębiorcą, to zawierane między małżonkami transakcje rodzą takie same następstwa, jak każda inna transakcja dokonywana w ramach działalności gospodarczej. Ich podstawą jest bowiem stosunek prawny łączący dwa odrębne podmioty gospodarcze, a nie małżonków jako osoby fizyczne.

Także usługi

Podobnie dyrektor KIS stwierdził w interpretacji z 27 stycznia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.871.2022. 2.JG). Chodziło wtedy nie o zakup towarów, lecz usług. Żona chciała w ramach własnej firmy podpisać umowę kontraktową z mężem i zamawiać u niego usługi zdrowotne na rzecz swoich pacjentów. Byłyby one wyceniane na warunkach rynkowych, stosownie do liczby godzin. Małżonków łączyła wspólność majątkowa.

Wątpliwości powstały na tle art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, który nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Przy czym użyte w tym przepisie sformułowanie „wartość pracy” należy rozumieć jako wartość wszelkiego rodzaju pracy, niezależnie od tego, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło), czy bez podstawy prawnej (bezumownie).

Dyrektor KIS wyjaśnił jednak: „W przypadku, gdy każdy z małżonków prowadzi odrębną działalność gospodarczą i w jej ramach wykonuje usługi na rzecz firmy małżonka, to wykonanie tych usług nie stanowi pracy własnej małżonka. Mamy tu bowiem do czynienia z dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi, ponieważ każdy z małżonków jako odrębny przedsiębiorca będzie wykonywał usługi dla firmy drugiego małżonka i wystawiał dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług”.

Identycznie dyrektor KIS stwierdził w interpretacjach:

z 15 kwietnia 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.2. 2022.3.MGR) – chodziło o małżonków prowadzących odrębne kancelarie radcy prawnego. Żona spytała, czy może odliczyć koszty usług prawnych kupowanych od firmy męża, udokumentowanych wystawionymi przez niego fakturami;

z 30 kwietnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.111. 2021.1.KP) – dotyczyła ona kupowanych od męża usług: utrzymania maszyn (remonty, naprawy, wymiana części), toczenia i frezowania oraz marketingowych.

Co z cenami transferowymi

W najnowszej interpretacji dyrektor KIS podkreślił natomiast, że zawierając transakcje między swoimi firmami, mąż i żona muszą mieć na uwadze przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, czyli o dokumentacji cen transferowych (art. 23m–23zf ustawy o PIT).

Na ten sam problem zwrócił uwagę jeden z posłów w interpelacji nr 42299. Spytał, czy Ministerstwo Finansów rozważa zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez małżonków zawierających między sobą transakcje gospodarcze.

W odpowiedzi z 27 lipca 2023 r. wiceminister finansów Artur Soboń wyjaśnił, że obowiązek ten już dziś nie dotyczy działalności na niewielką skalę. Przypomniał, że podmioty powiązane zawierające transakcje kontrolowane, których wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych wskazanych w art. 23w ust. 2 ustawy o PIT (tj. 2 mln zł i 10 mln zł – w zależności od rodzaju transakcji), nie są zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych ani do sporządzania i składania informacji TPR.

– W mojej ocenie obowiązujące rozwiązania systemowe w obszarze cen transferowych istotnie ograniczają obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w tym zakresie, a zatem nie mają one charakteru nadmiarowego – stwierdził wiceminister. W związku z tym poinformował, że w ministerstwie nie są prowadzone ani planowane zmiany przepisów w tym zakresie. ©℗