Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami. Celem jest uszczelnienie obrotu paliwami. Podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie nimi będą podlegać obowiązkowi rejestracji miejsc dostarczania paliw. „Wprowadzenie tego obowiązku doprowadzi do sytuacji, w której podmiot wysyłający będzie miał pewność co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru tego paliwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami. Celem jest uszczelnienie obrotu paliwami. Podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie nimi będą podlegać obowiązkowi rejestracji miejsc dostarczania paliw. „Wprowadzenie tego obowiązku doprowadzi do sytuacji, w której podmiot wysyłający będzie miał pewność co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru tego paliwa” – czytamy w uzasadnieniu. Rejestracja będzie jednorazowa – trzeba będzie jej dopełnić przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem przedmiotowych wyrobów akcyzowych do danego miejsca/urządzenia, a zgłoszenia będzie można dokonać w formie elektronicznej. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, ograniczy to możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu. Ale to nie wszystko. Pojawi się również obowiązek koncesyjny dla firm prowadzących procesy barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych. Zwiększony zostanie nadzór nad koncesjami paliwowymi dotyczącymi paliw ciekłych oraz nad prowadzeniem operacji logistycznych w specyficznych segmentach rynku (lotniska, tereny kolejowe, porty morskie i śródlądowe). „Dodatkowo objęcie koncesjonowaniem nowych rodzajów paliw doprowadzi do uporządkowania tego rynku w Polsce i zmniejszenia nadużyć w zakresie regulowania należności do budżetu państwa. Ponadto projektowana zmiana definicji obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą zredukuje próby unikania postępowania koncesyjnego, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę nad wywozami paliw ciekłych z Polski” – przekonuje MF. Starosta zwróci prawa jazdy nieobjęte zakazem sądowym Zobacz również Nowelizacja ma na celu również uporządkowanie rynku podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. podmiotów przywożących. Oprócz tego zaplanowano przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje przechowywane w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych. System zostanie udostępniony bezpłatnie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 12 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw. ©℗