Jeżeli wynajmowany lokal, który niegdyś był wykorzystywany do działalności gospodarczej, nie służy już temu celowi, a podatnik nie prowadzi najmu w ramach biznesu, to czynsz jest opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym – potwierdził dyrektor KIS.

Spytała o to radczyni prawna, która zamknęła swoją kancelarię i przeszła na etat. Lokal, który dotychczas wykorzystywała w działalności gospodarczej, pozostał jej własnością, ale stał pusty. Radczyni go wyremontowała i przystosowała do najmu okazjonalnego w celach mieszkaniowych.

Jej wątpliwości co do wyboru właściwej formy opodatkowania pojawiły się w chwili, gdy portal internetowy pośredniczący w najmie tego lokalu przysłał podsumowanie rezerwacji. W podsumowaniu wykazał 8-proc. VAT jako składową część ceny. Potem jeszcze kobieta uzyskała z innego źródła informację, że najem krótkoterminowy w większości przypadków stanowi działalność gospodarczą.

Nie zgadzała się z tym, uważała, że prowadzony przez nią najem nie jest działalnością gospodarczą. Argumentowała, że ogłoszenie o najmie lokalu zamieściła jako osoba prywatna i nie podejmuje czynności związanych z najmem w sposób zorganizowany i ciągły, lecz okazjonalny. Natomiast sam lokal nie jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że w tym wypadku najem stanowi odrębne źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Dodał, że podatnik sam decyduje o tym, czy powiązać określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy zachować je w zarządzie majątkiem prywatnym i oddać np. w najem.

Zasadą – jak podkreślił – jest kwalifikowanie przychodów do źródła „najem”, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik zaliczy je do przychodów z działalności gospodarczej z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związane z wykonywaną działalnością gospodarczą”.

Dyrektor KIS potwierdził też, że przychody z prywatnego najmu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, są opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, czyli według stawki 8,5 proc., a od nadwyżki ponad 100 tys. zł rocznie – według stawki oraz 12,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540).

Po zakończeniu roku przychody te rozlicza się w zeznaniu PIT-28. ©℗