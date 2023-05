Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli telefonicznie lub za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego przekazywać podatnikom dane skarbowe, których uzyskanie obecnie wymaga wizyty w urzędzie – wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów nowelizującego rozporządzenie w sprawie zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego kraju lub jego części, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania.

"Projektowane rozporządzenie stanowi realizację przez Ministra Finansów (...) delegacji ustawowej, poprzez umożliwienie naczelnikom urzędów skarbowych (na obszarze całego kraju, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania) przekazywania, telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, danych, w tym objętych tajemnicą skarbową, które to dane naczelnicy urzędów skarbowych mogą obecnie udostępniać jedynie w lokalu urzędu skarbowego w ramach (...) prawa strony do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz sporządzania kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń" – podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu.

Resort stwierdził, że rozwój usług świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową, w dużej mierze również elektronicznych, uzasadnia zmianę sposobu obsługi z bezpośredniej na zdalną, elektroniczną, zautomatyzowaną i odmiejscowioną. Wskazał, że obecnie funkcjonująca infolinia podatkowo-celna zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do ogólnej informacji na temat podatków i ceł i że informację tę można uzyskać przez telefon, czat lub e-mail. "Jednakże uzyskanie informacji o indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej konkretnego podatnika lub płatnika wymaga kontaktu z pracownikiem urzędu skarbowego, który prowadzi daną sprawę, najczęściej w postaci wizyty osobistej w urzędzie lub wymiany pism" - zastrzeżono.

"Jak pokazały doświadczenia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, osobista wizyta w urzędzie nie zawsze jest możliwa, a komunikacja pisemna znacznie wydłuża czas obsługi i jest mniej efektywna w odniesieniu do przekazywania podatnikom prostych informacji wynikających z prowadzonych wobec podatnika spraw" – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Dodano, że wcześniej administracja nie dysponowała możliwościami wiarygodnego uwierzytelnienie osoby kontaktującej się z organami Krajowej Administracji Skarbowej telefonicznie lub środkami komunikacji elektronicznej. Obecnie taką identyfikację i uwierzytelnienie umożliwiają nowe narzędzia wdrażane w KAS. To zaś pozwoli podatnikowi na odmiejscowienie możliwości uzyskiwania informacji od służb skarbowych.

"Podatnicy i płatnicy oraz ich pełnomocnicy będą mogli uzyskać ogólne informacje wynikające z ich spraw (np. stanie rozrachunków z urzędem skarbowym), jak również o konkretnej prowadzonej sprawie (np. etapie prowadzonej sprawy, wpływie pisma, planowanym terminie zakończenia sprawy itp.), z wyłączeniem informacji, których możliwość udzielenia jest ograniczona przepisami prawa, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym" – wyjaśniono w uzasadnieniu.

MF podało, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 czerwca 2023 r. Tego dnia ma nastąpić uruchomienie w e-Urzędzie Skarbowym funkcjonalności polegającej na wnioskowaniu przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym o udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową za pomocą usługi online (livechat) oraz telefonu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

