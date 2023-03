Wydłużone zostały tylko – z 31 marca 2023 r. do 30 czerwca br. – terminy na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz ewentualną dopłatę podatku za 2022 r. Wynika to z rozporządzenia z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT (Dz.U. poz. 530).

Ma to zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.