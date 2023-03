Zdaniem doradcy podatkowego Radosława Kowalskiego jeżeli podatnik jeszcze nie rozliczył kosztu uzyskania przychodu, to otrzymawszy fakturę korygującą, musi wstrzymać się z jej rozliczeniem aż do momentu, w których ów koszt uzyskania przychodu będzie aktywowany. – Dzięki temu nie wystąpi sytuacja, w której najpierw jest zmniejszenie kosztu, a dopiero później jego rozliczenie, a także taka, w której podatnik najpierw rozliczy in plus zwiększenie, a dopiero później sam koszt – tłumaczył ekspert. Według niego taka sama wykładnia powinna być dokonywana po stronie przychodów.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Niestety MF nie odpowiedziało wprost na zadane pytanie, lecz stwierdziło jedynie, że „Podatnik dokonuje korekty przychodów w przypadku, gdy przychód stał się przychodem w rozumieniu przepisów ustaw PIT lub CIT, i odpowiednio, dokonuje korekty kosztów, gdy koszt stał się kosztem uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustaw odpowiednio PIT i CIT”. Z tego przytoczonego zdania można jednak wnioskować (a contrario), że wyżej przytoczona wykładnia zaprezentowana przez naszego eksperta jest prawidłowa. Szkoda natomiast, że resort w dalszej części odpowiedzi nie wyjaśnił, skąd wynika ta zasada, a jedynie przytoczył treść regulacji dotyczących korekty przychodów oraz korekty kosztów uzyskania przychodów.©℗