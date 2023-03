Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) nabył 20 marca 2023 r. lokal użytkowy (wraz z udziałem we własności gruntu). Dostawa ta była zwolniona z VAT, dlatego przedsiębiorca – jako kupujący – zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu tego lokalu. Podatek pobrał notariusz jako płatnik. Nabyty lokal użytkowy (i udział w gruncie) ma zostać oddany do używania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Czy może on zaliczyć PCC od zakupu ww. nieruchomości (zapłacony w dacie zawarcia aktu notarialnego) bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu bez odnoszenia go w koszty poprzez odpisy amortyzacyjne?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Zatem aby wydatek stanowił dla podatnika koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki: Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: