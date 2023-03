Z pytaniem wystąpiła spółka, która od 1 stycznia 2022 r. stosuje ryczałt od dochodów spółek, tzw. estoński CIT. Miała wówczas status podatnika, dlatego mogła zatrudniać jednego pracownika. Chciała się upewnić, że gdy utrzyma ten status w kolejnych latach, nie będzie musiała zwiększać zatrudnienia do trzech osób.

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że co do zasady, aby korzystać z ryczałtu od dochodu spółek, podatnik powinien zatrudniać na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy) nie mniej niż trzech pracowników niebędących wspólnikami, co najmniej przez 300 dni roku podatkowego.