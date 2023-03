Odniósł się do wniosku, który w marcu ubiegłego roku złożyła spółka prowadząca sieć firmowych sklepów i piekarni. Jej pytanie dotyczyło opodatkowania sprzedaży gotowej do spożycia kanapki (kajzerki) przechowywanej w opakowaniach jednostkowych. Sprzedaż ogranicza się do wyjęcia kanapki z lady chłodniczej i przekazania jej klientowi. W sklepach firmowych spółki znajdują się pojedyncze stoliki i krzesła, przy których kupujący może spożyć posiłek. Nie ma jednak przeznaczonych dla nich toalet oraz obsługi kelnerskiej. Sklep oferuje wyłącznie plastikowe sztućce, nie ma żadnej zastawy stołowej. Nie istnieje też możliwość podgrzania zakupionej kanapki.

Sklep to nie restauracja