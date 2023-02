Wyrok zapadł w sprawie spółki farmaceutycznej, która zajmuje się m.in. produkcją leków i suplementów diety. W swojej działalności wykorzystuje ona alkohol etylowy nieskażony, który nabywa w większych opakowaniach (z zapłaconą już akcyzą) i rozlewa poza składem podatkowym do mniejszych opakowań. Zwykle są to pojemniki o pojemności 250 g, ale bywa, że są też inne, o pojemności 100 g, 400 g, 500 g, i 800 g. Część surowca pozostaje w niezmienionej postaci (stężenie 96 proc.), część jest rozcieńczana do 70 proc.