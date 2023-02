"Dziś uruchomiliśmy usługę Twój e-PIT gdzie na podatników czekają zeznania podatkowe przygotowane przez administrację skarbową. Nasza usługa cieszy się ogromną popularnością. Podatnicy już ponad 520 tys. razy zalogowali się do Twojego e-PITa i złożyli ponad 104 tys. dokumentów. Tylko w trakcie jednej godziny od 8 do 9 złożyli ponad 30 tys. deklaracji" - podało w środę ok. 11.00 Ministerstwo Finansów.

Dodało, że dla porównania rok temu przez cały pierwszy dzień rozliczeń złożono 200 tys. zeznań.

W środę, 15 lutego, rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

Jak informowało Ministerstwo Finansów, występują czasowe utrudnienia w e-Urzędzie Skarbowym ze względu na olbrzymie zainteresowanie usługą. (PAP)

autor: Michał Boroń

