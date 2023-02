Przepis ten miałby uzasadnienie, gdyby nakazywał przyrównywać wysokość składki zdrowotnej do wielkości zaliczki na PIT obliczonej według aktualnych zasad. Kłopot polega na tym, że wciąż trzeba to robić w odniesieniu do zaliczki obliczonej według przepisów z 31 grudnia 2021 r. Tak wynika z art. 83 ust. 2b ustawy zdrowotnej, czyli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).