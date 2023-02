Mam wątpliwość dotyczącą zasad odliczania uprzednio limitowanych (zgodnie z uchylonym art. 15e ustawy o CIT) kosztów usług niematerialnych. Czy nieodliczone do końca 2021 r. koszty można potrącać na bieżąco, tj. na etapie miesięcznych zaliczek na podatek? Czy może z takim odliczeniem trzeba zaczekać do rozliczenia rocznego? Co prawda dokładny limit odliczenia (przysługujący na dany rok) będzie znany dopiero po zakończeniu roku, ale kwota 3 mln zł jest stała, dlatego też wydaje mi się, że przynajmniej do tego limitu można odliczać na bieżąco uprzednio limitowane koszty.

W ramach Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. uchylono art. 15e ustawy o CIT. Poprzez to unormowanie do końca 2021 r. limitowane były koszty podatkowe powodowane nabyciem usług niematerialnych od podmiotów powiązanych oraz od kontrahentów z rajów podatkowych. Wprowadzając zmiany, ustawodawca uwzględnił, że wydatki, które były wyłączone z kosztów podatkowych ze względu na przekroczenie limitu normatywnego, nie przepadały z końcem roku automatycznie. Przypomnieć należy, że według uprzednio obowiązującego art. 15e ust. 9 ustawy o CIT kwota kosztów wynikających z nabycia usług niematerialnych nieodliczona w danym roku podatkowym podlegała odliczeniu w kolejnych pięciu latach podatkowych – w ramach obowiązujących w danym roku limitów wynikających z tych przepisów. Szanując prawa nabyte podatników, w art. 60 Polskiego Ładu, ustawodawca zgodził się na to, by ww. odliczenia nadal mogli dokonywać podatnicy CIT, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2022 r. nabyli na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy o CIT prawo do ujmowania w kosztach podatkowych wydatków uprzednio wyłączonych z rachunku podatkowego ze względu na brak limitu określonego na podstawie art. 15e ustawy o CIT. Przy czym dokonując odliczenia, podatnik stosuje zasady – generalnie nieobowiązującego już – art. 15e ust. 9 ustawy o CIT.