Spytał o to przedsiębiorca budowlany, który kupił żuraw od niemieckiego kontrahenta. Wyjaśnił, że będzie go wykorzystywał jako dźwig, a nie środek do przewozu osób lub towarów. Dodał, że żuraw nie spełnia warunków technicznych do poruszania się po drogach publicznych ze względu na zbyt dużą masę (36 t) i nacisk pojedynczej osi (12 t).

Uważał, że w takiej sytuacji nie musi płacić VAT, jak wymaga tego art. 103 ust. 4 ustawy o VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu. Nie musi w związku z tym składać w urzędzie skarbowym informacji VAT-23 o nabywanych środkach transportu.