Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. Jedna z przyjętych zmian obliguje do przeprowadzenia po 3 latach oceny działania przepisów i przedstawienia jej parlamentowi. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej, co ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę. Reklama W toku prac legislacyjnych nad nowymi przepisami Senat zaproponował kilkadziesiąt poprawek do ustawy - w większości doprecyzowujących jej zapisy. Zdecydowana większość została też poparta w czwartek przez Sejm. Jedna z poprawek, którą przyjął Sejm zobowiązuje do przeprowadzenia przez rząd po 3 latach oceny działania ustawy o fundacji rodzinnej i przedstawienia jej parlamentowi. Inna dotyczyła rozwiązania fundacji rodzinnej i przewiduje, że "sankcja w postaci rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji powinna wiązać się z faktem niedokonania przez fundatora albo zarząd stosowanego zgłoszenia w terminie, a nie z faktem niewpisania fundacji rodzinnej do rejestru". Reklama Przychylności Sejmu nie zyskała zmiana zakładająca możliwość "łączenia" fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT. W opinii senatorów w ten sposób opodatkowania miałby zachęcić przedsiębiorców do kumulacji kapitału z przeznaczeniem na inwestycje, kosztem wypłat dywidendy, co stanowiłoby "istotny mechanizm proinwestycyjny". Posłowie nie podzielili też opinii Senatu, że barierą dla fundacji rodzinnych może być objęcie ich tzw. podatkiem od przychodów w budynkach (minimalnym podatkiem dochodowym dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne). W efekcie poprawka Senatu w tej sprawie została przez Sejm odrzucona. Zgodnie z ustawą fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa szczegółowy cel fundacji rodzinnej w statucie. Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP) autorka: Magdalena Jarco maja/ mick/