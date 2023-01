Jeśli członek zarządu nie ma numeru PESEL, to nie da się go upoważnić do składania deklaracji podatkowych. On sam też nie będzie mógł ich przesyłać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

Potwierdzają to wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z 4 stycznia 2023 r. (znak DRK4.057.1.2023). Najczęściej mamy do czynienia z jedną z dwóch sytuacji. Deklaracje, informacje i oświadczenia składają w imieniu spółki: