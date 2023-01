W poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, że w serwisie e-Urząd Skarbowy udostępnione zostały kolejne usługi, składające się na pakiet Konta Komornika. Został zautomatyzowany proces dokonywania zajęć nadpłat i zwrotów przez komorników sądowych oraz ich obsługę w urzędach skarbowych.

"Ustrukturyzowanie zawiadomień o zajęciu wierzytelności, możliwość dwustronnej komunikacji za pomocą API w sprawach prowadzonej egzekucji, centralizacja procesu obsługi zajęć, wprowadzone zmiany legislacyjne oraz automatyzacja, pozwoliły nam na udostępnienie kolejnych masowych usług dla komorników sądowych. Udostępnione usługi znacznie uproszczają i poprawiają skuteczność egzekucji" – powiedziała cytowana w komunikacie wiceminister finansów zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

W komunikacie wyjaśniono, że nowe usługi polegają na przyjmowaniu ustrukturyzowanych zawiadomień (ZZW-1K) o zajęciu wierzytelności, ich aktualizacji lub uchyleniu, a także wymianie pozostałej korespondencji związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi pomiędzy komornikami sądowymi a urzędami skarbowymi.

"To kolejne usługi dla komorników sądowych udostępnione przez KAS. W grudniu 2022 r. uruchomiliśmy automatyczną obsługę wniosków komorników o udostępnienie informacji. Wszystkie usługi Konta Komornika e-Urzędu Skarbowego są dostępne za pośrednictwem API e-US" – wskazano w komunikacie MF.

Wyjaśniono, że oznacza to, że komornicy sądowi wysyłają dokumenty za pomocą systemu, w którym prowadzą postępowania i odbierają odpowiedzi tą samą drogą. Jest to możliwe dzięki komunikacji i wymianie danych między systemami.

Dodano także, że projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 122,8 mln zł, w tym dofinansowanie UE to ok. 103,9 mln zł, a budżet państwa ok. 18,8 mln zł.(PAP)

