Niestety podatnicy i płatnicy mieli mało czasu na zapoznanie się objaśnieniami podatkowymi z 30 grudnia 2022 r. „Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczanych przez płatników tego podatku”, ponieważ zostały one opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów dopiero przedostatniego dnia ubiegłego roku w godzinach popołudniowych. - W ślad za tym poszła też zmiana samego formularza PIT-2, a przecież niektórzy już złożyli oświadczenia na nowym „starym” druku - zwraca uwagę Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton. I choć ekspertka uważa, że są one jak najbardziej ważne, to zamieszanie i tak jest. Jej zdaniem można się zastanawiać, czy objaśnienia porządkują temat, czy też wprowadzają jeszcze większy bałagan. Krytyczniej wypowiada się Radosław Kowalski, doradca podatkowy prowadzący własną kancelarię, który mówi, że negatywnie o polskim prawodawstwie świadczy w ogóle to, że MF uznało za koniecznie sporządzenie 30-stronicowych objaśnień do prostego w gruncie rzeczy formularza, który na dodatek nie jest obligatoryjny.