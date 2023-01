Reklama

Kilometrówka - nowe stawki za 1 kilometr

Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 5 i zwiększa wysokość stawek za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Stawki te nie były zmieniane od 16 lat (po raz ostatni miało to miejsce w 2007 r.).

Nowe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wyniosą:

a) dla samochodu osobowego:

- o pojemności skokowej silnika do 900 cm szesc. – 0,89 zł,

- o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm szesc. – 1,15 zł,

b) dla motocykla – 0,69 zł,

c) dla motoroweru – 0,42 zł.

Jeżeli oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (czyli przed 17 stycznia 2023 r.), to do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu stosuje się już nowe stawki – czytamy w par. 2 rozporządzenia.

Przypomnijmy, że podane w nim stawki są maksymalne. Pracodawca może, wedle własnej woli, wypłacić pracownikowi więcej, ale zwolnienia podatkowe i ze składek ZUS przysługują tylko do kwoty wynikającej przez przemnożenia maksymalnej stawki przez 1 km przebiegu.

Kilometrówka - limity przebiegu w jazdach lokalnych

Limity przebiegu w jazdach lokalnych się nie zmieniają, pozostają na takim poziomie, jaki minister infrastruktury ustalił w rozporządzeniu z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. poz. 271 ze zm.). Zależą one od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony i nie mogą przekroczyć:

- 300 km - do 100 tys. mieszkańców,

- 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

- 700 km — ponad 500 tys. mieszkańców.

Limit dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych w służbie leśnej nie może przekroczyć 1 500 km.