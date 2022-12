Pytanie dotyczyło podatniczki, która po śmierci ojca – założyciela zagranicznej fundacji rodzinnej, stanie się jej beneficjentką. Chodziło o fundację rodzinną w Lichtensteinie, do której fundator przekazał pieniądze i która zarządza nimi po to, aby w przyszłości przekazać je sukcesorom. Podatniczka chciała się upewnić, że gdy po śmierci ojca otrzyma te pieniądze, to skorzysta ze zwolnienia z podatku dla najbliższej rodziny przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.