Przesyłając formularz drogą elektroniczną,, uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W celu zachęcenia podatników do korzystania z elektronicznej formy składania zeznań rocznych, wprowadzono stosowne preferencje i. Warto wskazać, że największą zaletą rozliczenia formularza PIT drogą elektroniczną, jest możliwość przesłania go przez całą dobę, z każdego miejsca i urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu. Podatnik otrzymuje potwierdzenie wysłania i odebrania dokumentu przez urząd. Warto jednak pamiętać, że w przypadku błędów w danych, np. imię, nazwisko, nr Pesel/NIP, bądź nieprawidłowa wersja rozliczenia, system prześle komunikat, że występuje błąd danych i należy to zweryfikować. Jest to zdecydowana zaleta pozwalająca na ograniczenie błędów i wezwań do składania korekt rozliczeń. Dodatkowo w sieci dostępnych jest wiele programów ułatwiających rozliczenie oraz aplikacja „Twój e-PIT” przygotowana przez Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia rozliczeń.