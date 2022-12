To nie ma większego znaczenia, bo CIT praktycznie jest podatkiem dobrowolnym - jak korporacja chce, to go płaci. Przygotowywaliśmy raport na ten temat i próbowaliśmy szukać jakichś prawidłowości, że na przykład sektory wysoko marżowe płacą, a nisko marżowe nie. Czy że dana branża płaci, a inna nie. Albo że z takiego kraju płacą, a z innego nie. Okazało się jednak, że nie ma tu żadnych prawidłowości - poza jedną - płaci ten, kto chce.